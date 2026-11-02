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阿里山林鐵賞楓列車12月啟動 11月17日開放訂票

中央社／ 記者蔡智明嘉義縣2日電

林鐵處12月將推出5梯次「楓度翩翩」阿里山主題列車遊程，全程乘坐文化瑰寶蒸汽火車31號附掛以台灣檜木所打造的檜木車廂，前往阿里山國家森林遊樂區賞楓，11月17日首梯次開放訂票。

林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，「楓度翩翩」蒸汽主題列車行駛於阿里山國家森林遊樂區及二萬平區域，限定5梯次，行駛12月1日、8日、15日、22日、29日，費用每人新台幣3250元，每梯次限額100人，含林鐵車資、餐點、導覽費、阿里山國家森林遊樂區門票及紀念品。

林鐵處指出，首梯次將於11月17日上午10時開放訂票，遊程邀請臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主阿里山生態攝影達人黃源明領路，帶領遊客前往賞楓絕佳秘境，在唯美季節捕捉林間美景。

林鐵處表示，「楓度翩翩」主題列車遊程將安排蒸汽火車前往對高岳車站、祝山車站進行動態展演，在二萬平車站進行三角線演示。旅途中有機會捕捉雲海及蒸汽火車同框美景，每一幕都是極具張力的構圖、值得收藏的經典畫面。

「楓度翩翩」主題列車一律採網路預約購票（各車站窗口現場不發售本遊程），乘車日（含）前15天上午10時開放訂票。遊程及訂取票細節詳見林鐵處官網、臉書粉專，或洽（05）2779843#359蔡小姐。

賞楓 阿里山 林業

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