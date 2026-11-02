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卓政宏接消基會董事長 關注網路詐騙、深化跨境合作

中央社／ 台北2日電

消費者文教基金會今天舉行46週年慶暨第22、23屆董監事交接典禮，前資策會執行長卓政宏接任消基會董事長，他提出關注網路詐騙與深化跨境合作。

卓政宏表示，數位科技從資訊化、網路化走向人工智慧，已全面改變消費行為。企業掌握的技術與資料日益龐大，消費者卻可能因資訊不對稱、跨境管轄困難與資安風險，陷入更不利的處境。消費者保護必須超越傳統事後申訴與法律救濟，主動建立符合數位時代的保護機制。

卓政宏提出消基會未來5大工作方向，首先是深化跨境消保合作與平台責任，針對跨境交易、服務提供者所在地與消費者所在地不同所造成的管轄及求償障礙，積極聯繫國際消保團體，推動資訊交流、共同倡議與有效救濟，督促平台與跨境業者承擔應有責任。

卓政宏談到正視人工智慧與深偽資訊風險，他指出，會關注人工智慧生成廣告、深偽內容與高度個人化行銷可能造成的誤導及詐騙風險，結合重視消費權益的科技業者與專家，強化風險揭露、科技治理及消費者識讀能力，讓創新便利不以犧牲消費安全為代價。

卓政宏也提到重新檢視數位交易與資料利用，他表示，面對看似免費、實以個人資料、注意力及行為數據創造收益的服務模式，推動消費者知情、選擇與資料利用透明，檢視網路契約及新型態商業模式中的權利義務，促進公平交易秩序。

卓政宏指出，將倡議普惠資安與個資保障，推動公部門政策引導及企業技術合作，督促平台強化資料保護、事故通知與責任追究，降低個資外洩、網路攻擊及詐騙的傷害，讓不同年齡與數位能力的消費者都能取得基本而有效的安全保障。

卓政宏表示，將延續集體救濟與實體消費監督，持續辦理團體訴訟、商品檢驗及食品、醫療、公共安全調查，關照兒童、長者與弱勢消費者，並透過消費教育及「誠信商店」制度，促進企業自律、資訊透明與公平。

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