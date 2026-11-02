雞塊、薯條買1送1！麥當勞5款「酪梨醬滿福堡」、奶昔大哥雲朵包開賣

麥當勞自11月4日起，首度推出期間限定「酪梨醬滿福系列」，以全新「Guacamole酪梨醬」結合經典，推出「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」、「酪梨醬滿福堡」等5款新品。同時在韓國麥當勞熱賣的「奶昔大哥雲朵包」，也將於11月4日起限量登場，讓粉絲可以帶回家。針對麥當勞APP，也將限時推出多款人氣品項「買1送1」優惠。

近年酪梨是餐桌上備受矚目的食材，也被視為「超級食物」之一。「Guacamole酪梨醬」則是源自墨西哥的經典調味，以哈斯酪梨為基底，結合紅甜椒、墨西哥辣椒、洋蔥、大蒜及萊姆汁等食材，具有綿密滑順的口感與清新香氣。

麥當勞首度將「Guacamole酪梨醬」結合法式香草醬、滿福麵包，自11月4日起至12月15日，限定推出「酪梨醬滿福系列」，共計5款餐點。其中「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」以香煎豬肉片搭配太陽蛋，再佐以Guacamole酪梨醬，加上切達起司，交織出多層次風味，單點85元，薯餅套餐130元。另外「酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋」單點105元、「酪梨醬滿福堡」單點77元、「酪梨醬豬肉滿福堡」單點75元，還有「酪梨醬青蔬滿福堡」單點85元。

2025年在社群引發熱烈討論的韓國人氣「奶昔大哥雲朵包」，將於11月4日上午10:30起正式開賣。採用蓬鬆飽滿的外型設計與寬敞包身，17吋筆電都能輕鬆收納。活動期間購買任一早餐套餐、超值全餐或分享盒（不包含Happy Meal），即可享加購優惠價359元，單點399元。每人每筆限購4個，售完為止。

麥當勞APP上線已滿3年，自11月4日起推出「麥當勞APP週年慶」多重會員專屬好康。自11月4日起至11月17日，推出多張「買1送1優惠券」，包括薯餅、勁辣香鷄翅、奶昔、指定飲料等品項，另外還有購買指定套餐送點心或飲品，以及消費滿額贈等優惠。

同時還有「天天玩遊戲」活動，會員每日可至麥當勞APP即可參加遊戲，有機會獲得包含大薯、四塊麥克鷄塊等指定品項買1送1、購買指定餐組送餐點等優惠內容，中獎率100%。自11月18日起至11月24日則有「指定品項M Point點數兌換優惠」，M Point點數兌換指定品項享6折起。

酪梨醬豬肉滿福堡加蛋，單點85元。圖／麥當勞提供

麥當勞以全新「Guacamole酪梨醬」，首度推出5款期間限定「酪梨醬滿福系列」。圖／麥當勞提供

「奶昔大哥雲朵包」加購優惠價359元，單點399元。圖／麥當勞提供