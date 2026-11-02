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全支付進駐Samsung Wallet！綁定首筆消費享5%回饋 再抽旗艦摺疊機

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Samsung Wallet開啟全支付乘車碼，快速感應搭乘雙北大眾運輸與基隆公車。圖／全支付提供
Samsung Wallet開啟全支付乘車碼，快速感應搭乘雙北大眾運輸與基隆公車。圖／全支付提供

支付市場再添新合作！全支付即日起正式進駐Samsung Wallet，成為首家與手機內建錢包深度整合的電子支付品牌。2022年至2026年上市的Samsung Galaxy手機用戶，只要更新Samsung Wallet至6.8.67版以上，即可新增全支付或PX Pay升級全支付，整合手機付款、乘車碼、帳戶儲值及活動登錄等功能，無須頻繁切換App。

為慶祝服務上線，全支付同步推出綁定消費優惠與抽獎活動。首月抽獎自11月1日至11月30日止，凡完成Samsung Wallet綁定全支付，並於合作實體通路消費，即有機會抽中市值59,900元的Galaxy Z Fold8（256GB），全台共抽出10名得主。活動期間消費筆數越多，中獎機率越高，每帳號限中獎乙次。

此外，11月1日至2027年1月31日，完成綁定及活動登錄後，於全聯、大全聯及全支付合作實體通路使用Samsung Wallet付款，首筆交易不限金額即可享3%全點回饋，單筆滿800元則最高享5%回饋。3%回饋上限為20全點，5%回饋上限為40全點，每帳號限回饋1次，數量有限，送完為止。

完成綁定後，用戶可直接透過Samsung Wallet開啟全支付乘車碼，搭乘雙北大眾運輸及基隆公車，也能在錢包內進行帳戶儲值與回饋活動登錄。付款時可使用全點或國泰世華小樹點（信用卡）折抵，最高可全額折抵。

搭配國泰世華CUBE信用卡「全支付」專屬權益方案，透過Samsung Wallet使用全支付綁定CUBE信用卡付款，在全聯實體門市及全支付全台超過37萬個合作據點消費，還可享筆筆2%小樹點（信用卡）回饋。

Samsung Wallet新增全支付綁定，首筆消費最高享5%全點回饋。圖／全支付提供
Samsung Wallet新增全支付綁定，首筆消費最高享5%全點回饋。圖／全支付提供

三星智慧錢包綁定全支付消費最高享5%回饋。圖／全支付提供
三星智慧錢包綁定全支付消費最高享5%回饋。圖／全支付提供

Samsung 全支付 消費

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