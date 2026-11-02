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台鐵ITF亮相「台鐵假期」遊程 再推聯名限定便當、全台首賣周邊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2026台灣國際旅展限定鱸蝦松露風味便當199元。圖／台鐵提供
2026台灣國際旅展限定鱸蝦松露風味便當199元。圖／台鐵提供

2026年台灣國際旅展（ITF）將當場，台鐵公司今年擴展管規模，以「搭台鐵、遊台灣」為推廣主軸，並結合「台鐵假期」平台，推廣多元鐵道旅遊產品與行程，現場也將推出旅展聯名限定便當「鱸蝦松露風味便當」、全台首賣的「鐵道拾光月曆」與「魅力小站桌曆」，並規畫展場首賣、打卡互動、滿額贈禮等活動。

台鐵表示，今年推出全新旅遊平台「台鐵假期」，深度整合鐵道運輸與觀光資源，提供涵蓋交通、住宿、景點及餐飲的套裝產品，為火車旅行帶來更多元選擇。

旅展特別攜手雄獅旅遊、易遊網、Klook及KKday四大平台共襄盛舉，於現場集中展示「台鐵假期」精選遊程。民眾可一次掌握豐富的路線與行程資訊，依個人需求輕鬆挑選。

台鐵進一步指出，11月2日展前記者會當天，將秀出台灣觀光協會與台鐵便當為ITF台灣國際旅展共同設計的「鱸蝦松露風味便當」，售價199元，並率先於台鐵便當台北1至5號店及板橋店販售。便當以松露奶油蘑菇燉飯為主食，搭配國產鱸魚、大蝦及義式烤時蔬，呈現兼具質感與異國風味的海陸饗宴。

除了聯名限定便當，旅展期間，台鐵便當攤位也供應排骨經典便當、控肉便當、蔥油鹹水雞便當等人氣經典品項，此外，還推出廣受饕客歡迎的「鰻月團圓便當」，以蒲燒、白燒雙重風味，帶來豐富的味蕾體驗。

台鐵表示，今年旅展推出「買限定便當送好禮」活動，購買與農糧署聯名的「五穀豐饒慶寶島便當」，即可獲贈產銷履歷花生豆奶及精美環保提袋各1個；購買與台灣觀光協會聯名的「鱸蝦松露風味便當」，則可獲贈首次亮相的「台鐵台鹽水」1 瓶。

文創周邊部分，台鐵公司推出多款鐵道主題商品，其中，2027年「鐵道拾光月曆」與「魅力小站桌曆」將於旅展全台首賣，以鐵道光影及特色小站為主題，呈現鐵道風光與車站風貌。展場以最優惠的限定組合方式販售，組合價450元（原價549元，約82折），每人限購6組，提供民眾搶鮮收藏。

現場也展售日本KATO製作的「PP自強號客車6輛基本組／增節組」售價5460元，以及「E500型2輛組」售價5670元，並設有動態運轉展示。此外，「食尚好禮」專區也匯集獨家紀念酒、食品禮盒及文創商品，並搭配滿額贈等限定優惠，展現多元的鐵道文化魅力。

【2026台灣國際旅展 台鐵館資訊】

●展出日期： 2026年11月6日(五)至11月9日(一)

●展出時間：11月6日(五) 12:00~18:00

11月7日(六) -11月9日(一)10:00~18:00

●展出地點：台北南港展覽館1館4樓

●攤位編號： M1904

五穀豐饒慶寶島便當199元。圖／台鐵提供
五穀豐饒慶寶島便當199元。圖／台鐵提供

「PP自強號客車6輛基本組/增節組」5460元。圖／台鐵提供
「PP自強號客車6輛基本組/增節組」5460元。圖／台鐵提供

控肉便當120元。圖／台鐵提供
控肉便當120元。圖／台鐵提供

購買旅展限定的鱸蝦松露風味便當贈台鐵台鹽水。圖／台鐵提供
購買旅展限定的鱸蝦松露風味便當贈台鐵台鹽水。圖／台鐵提供

2027年「鐵道拾光月曆」與「魅力小站桌曆」組合價450元。圖／台鐵提供
2027年「鐵道拾光月曆」與「魅力小站桌曆」組合價450元。圖／台鐵提供

鰻月團圓便當250元。圖／台鐵提供
鰻月團圓便當250元。圖／台鐵提供

排骨經典便當100元。圖／台鐵提供
排骨經典便當100元。圖／台鐵提供

蔥油鹹水雞便當120元。圖／台鐵提供
蔥油鹹水雞便當120元。圖／台鐵提供

購買五穀豐饒慶寶島便當199元贈產銷履歷花生豆奶精美環保提袋。圖／台鐵提供
購買五穀豐饒慶寶島便當199元贈產銷履歷花生豆奶精美環保提袋。圖／台鐵提供

台鐵 便當 鐵道

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