台鐵擴大ITF旅展展館 力推鐵道假期、限定便當、模型新品登場

2026台灣國際旅展（ITF）將於11月6日登場，台鐵今年擴大展館規模，並以「搭台鐵、遊台灣」為主軸，結合旗下「台鐵假期」平台，攜手雄獅旅遊、易遊網、Klook及KKday四大旅遊平台，展示鐵道觀光套裝行程。此外，現場也將推出旅展限定聯名便當、鐵道模型新品及文創商品優惠，其中2027年鐵道主題月曆、桌曆將於展場首賣，組合價450元，吸引鐵道迷搶先收藏。

台鐵今年推出全新旅遊平台「台鐵假期」，整合鐵道運輸與觀光資源，提供涵蓋交通、住宿、景點及餐飲的套裝產品。此次旅展進一步與四大旅遊平台合作，集中展示精選遊程，讓民眾依照旅遊需求選擇不同路線及行程，擴大鐵道旅遊產品的市場接觸機會。

餐飲方面，台鐵與台灣觀光協會共同設計「鱸蝦松露風味便當」，將於11月2日展前記者會當天，率先在台鐵便當台北1至5號店及板橋店販售。便當以松露奶油蘑菇燉飯為主食，搭配國產鱸魚、大蝦及義式烤時蔬，結合海陸食材與松露香氣，打造旅展限定餐點。

旅展期間，台鐵便當攤位也將供應排骨經典便當、控肉便當、蔥油鹹水雞便當及「鰻月團圓便當」等品項，並推出限定購買優惠。購買與農糧署聯名的「五穀豐饒慶寶島便當」，可獲贈產銷履歷花生豆奶及環保提袋；購買「鱸蝦松露風味便當」，則可獲贈首次亮相的「台鐵台鹽水」1瓶。

鐵道商品也是此次展出重點。2027年「鐵道拾光月曆」及「魅力小站桌曆」將於旅展全台首賣，兩款商品以鐵道光影及特色小站為設計主題，限定組合價450元，較原價549元約82折，每人限購6組。現場另有日本KATO製作的「PP自強號客車6輛基本組／增節組」，售價5,460元，以及「E500型2輛組」，售價5,670元，並安排動態運轉展示。

台鐵表示，今年透過擴大展館、深化旅遊平台合作，並結合餐飲、鐵道模型及文創商品，呈現鐵道觀光與文化創意的多元發展。2026台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館4樓舉行，台鐵攤位編號M1904，首日展出時間為中午12時至下午6時，後三日為上午10時至下午6時。