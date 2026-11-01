快訊

謊稱生父已死！女教師偷吃13歲男童「產下一女」 臉書照片露餡下場慘

張忠謀私下的一句話！台積電為何能在台灣長出來？老員工揭「2股力量」才是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

迎接滑雪季 Arc’teryx邀滑雪專家分享雪地穿搭、裝備挑選關鍵

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Arc’teryx Sidewinder滑雪硬殼外套全新2026版本。圖／Arc’teryx提供
Arc’teryx Sidewinder滑雪硬殼外套全新2026版本。圖／Arc’teryx提供

出國滑雪旅遊的時間點接近，對滑雪愛好者而言，一套優秀的滑雪裝備不僅關乎滑行時的舒適度與安全，更是決定雪場體驗與個人風格的關鍵。

在全新2026秋冬系列發表會上，Arc’teryx（始祖鳥）特別邀請請單板滑雪教練、前競技選手暨滑雪學校共同創辦人文彥博，以及單板滑雪者、教練與歌手安婕希，結合自身豐富的實戰與教學經驗，分享挑選與搭配滑雪裝備時的關鍵要點。

關鍵1：靈活「洋蔥式分層」，因應天候與活動強度調節

滑雪時體溫與外在環境變化極大，比起單純穿著厚重的衣物，兩位專家一致強調「靈活分層」的重要性。

基底內層（Base Layer）： 需兼具輕度保暖、透氣與極佳的吸濕排汗能力。如Torrent面料製成的Rho系列，保持肌膚乾爽不黏膩。

保暖中層（Mid Layer）： 應根據活動量與氣候彈性調整。

高強度活動或潮濕環境： 選擇搭載Coreloft™化纖填充的Atom外套，即便流汗或受潮仍能維持保暖力。

極寒天候與追求輕量收納：可選用分區配置羽絨與化纖的Cerium外套，在易受潮區域加強防護，兼顧高暖重比與收納便利性。

外層防護（Outer Shell）： 必須具備頂級的防風、防水與透氣性能，確保山頂強風與持續降雪無法侵入。

關鍵2：人體工學剪裁與防護細節，確保動作零干擾

滑雪，尤其是單板Freestyle，包含大量的轉體、伸展與蹲低，裝備的細節設計直接影響滑行表現。

活動空間與防磨損： 肩膀與腋下的剪裁需符合人體工學，避免動作時下擺頻繁往上跑；腋下通風拉鍊能在爬坡或活動量提升時迅速散熱。

領口舒適度： 傳統直式拉鍊在寒冷天候拉高時易摩擦下巴。挑選具備「不對稱弧形拉鍊」設計的外套，能避開下巴干擾，讓轉頭觀察路線更自在。

高磨損區強化： 反覆穿脫固定器或坐在雪地上時，裝備耐用度極為關鍵，外層布料應在高磨損區域加入防撕裂強化結構。

關鍵3：兼顧機能與風格，從山岳極境延伸至城市日常

機能與風格並非只能二選一。能在雪場發揮功能、回到城市也能自在搭配的裝備，才更具長期穿著的價值。

Arc’teryx 2026秋冬新品包括採用GORE-TEX ePE面料的防水外套、搭載Coreloft化纖填充的保暖單品，以及適合不同活動需求的機能服飾，其中最具代表性的Sidewinder滑雪硬殼外套，迎來上市25周年。自2001年問世以來，Sidewinder便以標誌性的不對稱弧形WaterTight防水拉鍊與短版寬鬆剪裁奠定經典地位。全新2026版本在延續經典語彙同時全面進化，以創新材質與結構演進，陪伴戶外愛好者探索更多可能。

永續與機能兼備，採用全新的GORE-TEX ePE防水透氣面料，結合耐久100D外層。防護力再升級，於高磨損區域加入同色系防撕裂強化設計，全方位抵抗山頂強風、持續降雪與裝備磨損。

Arc’teryx Sidewinder在官網及台北101及新光三越台北信義新天地A11門市限定發售。

安婕希（左起）與文彥博穿著Arc'teryx滑雪服飾裝備。圖／Arc'teryx提供
安婕希（左起）與文彥博穿著Arc'teryx滑雪服飾裝備。圖／Arc'teryx提供

Arc’teryx Sidewinder滑雪硬殼外套女款。圖／Arc'teryx提供
Arc’teryx Sidewinder滑雪硬殼外套女款。圖／Arc'teryx提供

Arc’teryx Sidewinder滑雪硬殼外套男款。圖／Arc'teryx提供
Arc’teryx Sidewinder滑雪硬殼外套男款。圖／Arc'teryx提供

滑雪 穿搭 洋蔥

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

潮人最愛的品牌「神級雪衣」霸氣回歸！小狐狸聯名NANGA「迷你睡袋手機袋」萌翻必搶

開箱海拔3100公尺高山太空艙！合歡山滑雪山莊10/23重啟 每床1200元住宿不漲價

2026匹克球鞋推薦TOP10！Nike、ASICS、adidas必看，新手入坑必看！

羽絨霸主出新招！JENNIE霸氣演繹Moncler經典神作、Canada Goose首推這款時髦破表

相關新聞

迎接滑雪季 Arc’teryx邀滑雪專家分享雪地穿搭、裝備挑選關鍵

出國滑雪旅遊的時間點接近，對滑雪愛好者而言，一套優秀的滑雪裝備不僅關乎滑行時的舒適度與安全，更是決定雪場體驗與個人風格的關鍵。

首款NVIDIA RTX Spark筆電開賣！華碩ProArt打造地端AI代理超級算力

隨著代理式AI（Agentic AI）新時代來臨，華碩首款搭載NVIDIA RTX Spark超級晶片的創作者筆電ASUS ProArt P14（H7407BA）與ProArt P16（H7607BA）現已正式開賣！華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，隨著AI Agent快速發展，地端AI模型運行能力與跨工具協作整合，正逐漸成為新世代開發流程的重要核心。

一杯珍珠奶茶要200元…春水堂11月1日起調漲餐點飲品價格 平均調幅約12%

春水堂人文茶館宣布，今天起調整餐點與飲品價格，調整範圍涵蓋8成以上品項，平均調幅約12%，以北區價格為例，珍珠奶茶（M杯...

這麼辣竟然已經是阿嬤！孫芸芸穿透視黑色蕾絲洋裝根本少女

名媛孫芸芸日前受邀出席FENDI香港活動，以一身品牌2026-27秋冬系列造型亮相。向來擅長駕馭摩登時裝的她，這次選擇以黑色蕾絲為主軸，透過薄紗、針織與不同質地的層次搭配，在性感與率性之間取得平衡，也呼應新一季FENDI重新詮釋女性衣櫥的設計方向。

鼎泰豐、七星山地熱都入列LV私房台北城市景點 城市指南煥新

鼎泰豐小籠包、七星山地熱景觀、新北深厚的茶藝文化... 路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）全新台北版「City Guide」把台北最迷人的特色都收納其中。對旅人而言，認識一座城市不只是走訪知名地標，更在於深入街巷，發掘當地人的生活方式與文化風景。路易威登自1998年推出「City Guide」城市旅遊指南，持續以獨特視角介紹全球城市，今年秋季再推出北京、芝加哥、香港、聖保羅、首爾、新加坡、雪梨及台北等8座城市的全新更新版本，讓旅行有更多不同玩法。

愛就是愛！Havaianas 彩虹公益系列自豪向前走

臺灣同志遊行已於 10/31 登場，緊接著遊行將一路延續至臺中（11/14）、高雄（12/5）。而以百變造型為特色的巴西知名人字拖品牌哈瓦仕（Havaianas），向來重視多元共融文化，尤其 Pride 彩虹公益系列於 2020 年在全球推出至今已六年，結合「Love Is Love」（愛就是愛）設計，讓消費者在日常走跳同時也能夠表達生活態度，本系列更實際參與公益合作，捐款給國際平權組織支持 LGBTQIA+ 族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。