迎接滑雪季 Arc’teryx邀滑雪專家分享雪地穿搭、裝備挑選關鍵

出國滑雪旅遊的時間點接近，對滑雪愛好者而言，一套優秀的滑雪裝備不僅關乎滑行時的舒適度與安全，更是決定雪場體驗與個人風格的關鍵。

在全新2026秋冬系列發表會上，Arc’teryx（始祖鳥）特別邀請請單板滑雪教練、前競技選手暨滑雪學校共同創辦人文彥博，以及單板滑雪者、教練與歌手安婕希，結合自身豐富的實戰與教學經驗，分享挑選與搭配滑雪裝備時的關鍵要點。

滑雪時體溫與外在環境變化極大，比起單純穿著厚重的衣物，兩位專家一致強調「靈活分層」的重要性。

基底內層（Base Layer）： 需兼具輕度保暖、透氣與極佳的吸濕排汗能力。如Torrent面料製成的Rho系列，保持肌膚乾爽不黏膩。

保暖中層（Mid Layer）： 應根據活動量與氣候彈性調整。

高強度活動或潮濕環境： 選擇搭載Coreloft™化纖填充的Atom外套，即便流汗或受潮仍能維持保暖力。

極寒天候與追求輕量收納：可選用分區配置羽絨與化纖的Cerium外套，在易受潮區域加強防護，兼顧高暖重比與收納便利性。

外層防護（Outer Shell）： 必須具備頂級的防風、防水與透氣性能，確保山頂強風與持續降雪無法侵入。

關鍵2：人體工學剪裁與防護細節，確保動作零干擾

滑雪，尤其是單板Freestyle，包含大量的轉體、伸展與蹲低，裝備的細節設計直接影響滑行表現。

活動空間與防磨損： 肩膀與腋下的剪裁需符合人體工學，避免動作時下擺頻繁往上跑；腋下通風拉鍊能在爬坡或活動量提升時迅速散熱。

領口舒適度： 傳統直式拉鍊在寒冷天候拉高時易摩擦下巴。挑選具備「不對稱弧形拉鍊」設計的外套，能避開下巴干擾，讓轉頭觀察路線更自在。

高磨損區強化： 反覆穿脫固定器或坐在雪地上時，裝備耐用度極為關鍵，外層布料應在高磨損區域加入防撕裂強化結構。

關鍵3：兼顧機能與風格，從山岳極境延伸至城市日常

機能與風格並非只能二選一。能在雪場發揮功能、回到城市也能自在搭配的裝備，才更具長期穿著的價值。

Arc’teryx 2026秋冬新品包括採用GORE-TEX ePE面料的防水外套、搭載Coreloft化纖填充的保暖單品，以及適合不同活動需求的機能服飾，其中最具代表性的Sidewinder滑雪硬殼外套，迎來上市25周年。自2001年問世以來，Sidewinder便以標誌性的不對稱弧形WaterTight防水拉鍊與短版寬鬆剪裁奠定經典地位。全新2026版本在延續經典語彙同時全面進化，以創新材質與結構演進，陪伴戶外愛好者探索更多可能。

永續與機能兼備，採用全新的GORE-TEX ePE防水透氣面料，結合耐久100D外層。防護力再升級，於高磨損區域加入同色系防撕裂強化設計，全方位抵抗山頂強風、持續降雪與裝備磨損。

Arc’teryx Sidewinder在官網及台北101及新光三越台北信義新天地A11門市限定發售。

安婕希（左起）與文彥博穿著Arc'teryx滑雪服飾裝備。圖／Arc'teryx提供

Arc’teryx Sidewinder滑雪硬殼外套女款。圖／Arc'teryx提供