春水堂今起漲價！逾八成品項調漲12% 珍珠奶茶一杯200元

連鎖茶飲品牌春水堂宣布，自1日起調整旗下餐點及飲品價格，超過八成品項調漲，平均漲幅約12%。以北區售價為例，招牌珍珠奶茶中杯調漲至200元，漲幅約5%；御品牛肉麵則漲至315元，漲幅約19%，成為此次調幅較大的品項之一。

春水堂表示，近年原物料、人力及整體營運成本持續攀升，在兼顧產品品質及長期經營的考量下，經審慎評估後決定調整售價，以反映營運成本增加的壓力。

此次調價涵蓋飲品及餐點，其中，珍珠奶茶中杯由約190元調漲至200元，頂級烏瓦紅茶凍飲中杯則維持160元不變；餐點方面，御品牛肉麵由約265元調漲至315元，功夫麵則由約120元調漲至135元。各品項實際售價仍以各門市及官網公告為準。

春水堂指出，長期持續投入人才培育、品質管理及用餐環境優化，未來也將維持相關投入，確保餐飲品質與服務水準。

隨著餐飲業面臨食材、薪資及營運費用上升壓力，春水堂此次大規模調整價格，也反映餐飲品牌在成本增加與消費者價格接受度之間，持續面臨經營考驗。