首款NVIDIA RTX Spark筆電開賣！華碩ProArt打造地端AI代理超級算力

隨著代理式AI（Agentic AI）新時代來臨，華碩首款搭載NVIDIA RTX Spark超級晶片的創作者筆電ASUS ProArt P14（H7407BA）與ProArt P16（H7607BA）現已正式開賣！華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示，隨著AI Agent快速發展，地端AI模型運行能力與跨工具協作整合，正逐漸成為新世代開發流程的重要核心。

全新ProArt P14與ProArt P16將強效AI算力整合於CNC精密製程打造的輕薄機身中。單一平台集成了NVIDIA Blackwell RTX GPU與超高效Grace CPU，提供最高1PFLOP FP4 AI算力與最高128GB統一記憶體，讓大型語言模型推論、AI代理開發與專業影像創作等高負載任務能直接在地端運行，省去雲端Token費用並極大化資料隱私防護。筆電搭配由Nous Research打造的開源AI平台Hermes與專屬Hermes Skill，可輕鬆串聯桌面應用程式、命令列終端機與地端檔案，自主執行多步驟複雜任務，並直覺整合華碩獨家MuseTree靈感生成工具，打造順暢無縫的AI代理工作流程。

在螢幕表現上，兩款筆電最高搭載4K ASUS Lumina Pro OLED觸控螢幕，通過Pantone色彩認證與Delta E＜1色彩準確度，峰值亮度達1600尼特，並具備120Hz VRR變動更新率，無論在拍攝現場還是行動辦公都能完美還原細節。此外，華碩也同步亮相專為全時本機AI運算設計的「ProArt GR1X代理人電腦」，以150x150x51mm的精巧體積內建雙風扇散熱系統、10GbE高速網路與WiFi 7，支援外接最多4台4K螢幕，為企業與SOHO族打造極致地端AI中樞。

ASUS ProArt P14與P16建議售價分別為169,999元起與179,999元起，目前已正式上市熱銷中。為降低購機負擔，華碩同步推出彈性筆電訂閱方案，ProArt P14（128GB／1TB）每月只需13,750元起，ProArt P16（128GB／2TB／4K OLED）每月14,850元起，並享有華碩原廠完美守護三大服務，協助創作者與開發者輕鬆升級AI超算力。

ASUS ProArt P14、P16將強大效能與AI算力，整合於由CNC精密製程打造的輕薄機身中，讓大型模型、專案素材與開發環境皆可輕巧隨行。圖／華碩提供

ASUS ProArt P14、P16與ASUS ProArt GR1X皆搭載NVIDIA RTX Spark，專為創作者、AI開發者和工作流程建構者打造。圖／華碩提供