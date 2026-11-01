春水堂11月1日起調漲餐點飲品價格 平均調幅約12%

鼎泰豐小籠包、七星山地熱景觀、新北深厚的茶藝文化... 路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）全新台北版「City Guide」把台北最迷人的特色都收納其中。對旅人而言，認識一座城市不只是走訪知名地標，更在於深入街巷，發掘當地人的生活方式與文化風景。路易威登自1998年推出「City Guide」城市旅遊指南，持續以獨特視角介紹全球城市，今年秋季再推出北京、芝加哥、香港、聖保羅、首爾、新加坡、雪梨及台北等8座城市的全新更新版本，讓旅行有更多不同玩法。

2026-11-01 11:10