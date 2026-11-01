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春水堂11月1日起調漲餐點飲品價格 平均調幅約12%

中央社／ 台中1日電
春水堂人文茶館宣布，11月1日起調整餐點與飲品價格。聯合報系資料照
春水堂人文茶館宣布，11月1日起調整餐點與飲品價格。聯合報系資料照

春水堂人文茶館宣布，今天起調整餐點與飲品價格，調整範圍涵蓋8成以上品項，平均調幅約12%，以北區價格為例，珍珠奶茶（M杯）調整為新台幣200元、功夫麵135元。

春水堂人文茶館發布資訊說明，近年原物料、人力與整體營運成本持續增加，在兼顧品質與長期經營的前提下，經審慎評估後，春水堂將自今天起調整餐點與飲品價格。調整範圍涵蓋8成以上品項，平均調幅約12%。

春水堂以北區價格為例，在飲品部分，珍珠奶茶（M杯）調整為200元，調幅約5%；頂級烏瓦紅茶凍飲（M杯）維持160元不變。

餐點部分，其中御品牛肉麵調整為315元，調幅約19%；功夫麵調整為135元，調幅約12%。各品項實際售價以今天起各門市及官網公布的資訊為準。

為感謝消費者長期支持，春水堂表示，今天起至6日推出「感恩回饋」活動，單筆消費滿額分別贈送頂級烏瓦紅茶凍飲（S杯）兌換券、珍珠奶茶（S杯）兌換券、春水堂經典款提袋（小）。

春水堂 調漲 價格

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