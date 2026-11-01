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這麼辣竟然已經是阿嬤！孫芸芸穿透視黑色蕾絲洋裝根本少女

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
孫芸芸演繹FENDI 2026秋冬系列。圖／FENDI提供
孫芸芸演繹FENDI 2026秋冬系列。圖／FENDI提供

名媛孫芸芸日前受邀出席FENDI香港活動，以一身品牌2026-27秋冬系列造型亮相。向來擅長駕馭摩登時裝的她，這次選擇以黑色蕾絲為主軸，透過薄紗、針織與不同質地的層次搭配，在性感與率性之間取得平衡，也呼應新一季FENDI重新詮釋女性衣櫥的設計方向。

2026-27秋冬系列是FENDI首席創意官Maria Grazia Chiuri回歸品牌後推出的首個系列，以「Less I, More Us」（捨我之見，成眾之美）為核心概念，向創立品牌的FENDI五姐妹致敬，強調女性之間的合作、共享與集體創意。設計不僅著眼於個人風格，更透過男女裝元素交融、俐落剪裁與細膩面料，勾勒當代女性多元的穿衣態度。

孫芸芸當天身穿的蕾絲透視連身裙，運用品牌獨家工藝打造的Cuneo與Bacche蕾絲，結合馬甲式上身與黑色滿版薄紗裙襬，呈現若隱若現的視覺效果。外罩FENDI 喀什米爾羊毛與馬海毛夾克讓裙裝多了幾分慵懶率性；配件則以 FENDI Croissant 動物紋織物手提肩背包畫龍點睛；足踩FENDI 盲鰻皮厚底高跟鞋，為整體造型注入鮮明個性。

FENDI Croissant動物紋織物手提肩背包。圖／FENDI提供
FENDI Croissant動物紋織物手提肩背包。圖／FENDI提供

孫芸芸演繹FENDI 2026秋冬系列。圖／FENDI提供
孫芸芸演繹FENDI 2026秋冬系列。圖／FENDI提供

孫芸芸演繹FENDI 2026秋冬系列。圖／FENDI提供
孫芸芸演繹FENDI 2026秋冬系列。圖／FENDI提供

孫芸芸演繹FENDI 2026秋冬系列。圖／FENDI提供
孫芸芸演繹FENDI 2026秋冬系列。圖／FENDI提供

FENDI蕾絲透視連身裙。圖／FENDI提供
FENDI蕾絲透視連身裙。圖／FENDI提供

FENDI喀什米爾羊毛與馬海毛夾克。圖／FENDI提供
FENDI喀什米爾羊毛與馬海毛夾克。圖／FENDI提供

FENDI盲鰻皮厚底高跟鞋。圖／FENDI提供
FENDI盲鰻皮厚底高跟鞋。圖／FENDI提供

孫芸芸 洋裝 阿嬤

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