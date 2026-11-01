這麼辣竟然已經是阿嬤！孫芸芸穿透視黑色蕾絲洋裝根本少女

名媛孫芸芸日前受邀出席FENDI香港活動，以一身品牌2026-27秋冬系列造型亮相。向來擅長駕馭摩登時裝的她，這次選擇以黑色蕾絲為主軸，透過薄紗、針織與不同質地的層次搭配，在性感與率性之間取得平衡，也呼應新一季FENDI重新詮釋女性衣櫥的設計方向。

2026-27秋冬系列是FENDI首席創意官Maria Grazia Chiuri回歸品牌後推出的首個系列，以「Less I, More Us」（捨我之見，成眾之美）為核心概念，向創立品牌的FENDI五姐妹致敬，強調女性之間的合作、共享與集體創意。設計不僅著眼於個人風格，更透過男女裝元素交融、俐落剪裁與細膩面料，勾勒當代女性多元的穿衣態度。

孫芸芸當天身穿的蕾絲透視連身裙，運用品牌獨家工藝打造的Cuneo與Bacche蕾絲，結合馬甲式上身與黑色滿版薄紗裙襬，呈現若隱若現的視覺效果。外罩FENDI 喀什米爾羊毛與馬海毛夾克讓裙裝多了幾分慵懶率性；配件則以 FENDI Croissant 動物紋織物手提肩背包畫龍點睛；足踩FENDI 盲鰻皮厚底高跟鞋，為整體造型注入鮮明個性。

FENDI Croissant動物紋織物手提肩背包。圖／FENDI提供

孫芸芸演繹FENDI 2026秋冬系列。圖／FENDI提供

孫芸芸演繹FENDI 2026秋冬系列。圖／FENDI提供

孫芸芸演繹FENDI 2026秋冬系列。圖／FENDI提供

FENDI蕾絲透視連身裙。圖／FENDI提供

FENDI喀什米爾羊毛與馬海毛夾克。圖／FENDI提供