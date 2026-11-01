鼎泰豐、七星山地熱都入列LV私房台北城市景點 城市指南煥新

鼎泰豐小籠包、七星山地熱景觀、新北深厚的茶藝文化... 路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）全新台北版「City Guide」把台北最迷人的特色都收納其中。對旅人而言，認識一座城市不只是走訪知名地標，更在於深入街巷，發掘當地人的生活方式與文化風景。路易威登自1998年推出「City Guide」城市旅遊指南，持續以獨特視角介紹全球城市，今年秋季再推出北京、芝加哥、香港、聖保羅、首爾、新加坡、雪梨及台北等8座城市的全新更新版本，讓旅行有更多不同玩法。

「City Guide」以紙本與數位形式呈現，涵蓋全球43個目的地，內容不僅有熱門景點與特色飯店，也網羅精緻餐廳、在地小吃、市集、熟食店、骨董商店、當代設計藝廊、博物館及獨立書店，甚至帶領讀者走進不容易被觀光客發現的隱密花園與私房景點。不同於一般旅遊指南以景點排名為主，路易威登更重視城市的個性，以及生活其中的人如何感受這座城市。

本次更新也首度加入專文與插畫單元，介紹各城市的歷史發展與重要里程碑，並聚焦不同領域中形塑城市風貌的傑出人物。內容由獨立作家、記者及藝文工作者共同撰寫，透過各自的專業背景與生活經驗，呈現城市不為人知的另一面。例如芝加哥篇由體育記者Sarah Spain帶路，首爾篇邀請跨領域藝術家Yeesookyung分享觀察，雪梨篇則由邦加拉舞蹈劇場藝術總監Frances Rings介紹她熟悉的城市角落。

照片則由總部位於巴黎的攝影師團體Tendance Floue為各城市拍攝全新作品，每位攝影師以自己的視角探索目的地，透過在地人物肖像與城市影像，留下不同於觀光明信片的文化印記。同而因應當代人數為旅遊需求，iPhone與iPad適用的Louis Vuitton City Guide App，提供互動地圖、即時定位、漫步導覽及定期更新的數千個地點資訊；Apple TV則推出城市短片、攝影集錦與動態明信片，讓使用者在出發前就能感受目的地氛圍。此外，搭配Tambour Horizon智能腕表，還可透過「Near Me」及「24H」功能，隨時掌握附近景點與城市推薦。

路易威登全新台北版「City Guide」內頁。圖／路易威登提供

路易威登全新台北版「City Guide」內頁。圖／路易威登提供

路易威登全新台北版「City Guide」封面。圖／路易威登提供

路易威登今年秋季推出北京、芝加哥、香港、聖保羅、首爾、新加坡、雪梨及台北等8座城市的全新更新版本「City Guide」。圖／路易威登提供