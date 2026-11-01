快訊

韓職／王彥程萬聖節扮「王彥程」！ 網友：有史以來最真實的裝扮

川普萬聖節扮「他」超好認！首談黃仁勳捲間諜案 恐被踢出總統委員會

台股殺千點還有端「基本麵」！金管會搬出4大數據 股民直呼吃不下

聽新聞
0:00 / 0:00

鼎泰豐、七星山地熱都入列LV私房台北城市景點 城市指南煥新

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登全新台北版「City Guide」內頁。圖／路易威登提供
路易威登全新台北版「City Guide」內頁。圖／路易威登提供

鼎泰豐小籠包、七星山地熱景觀、新北深厚的茶藝文化... 路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）全新台北版「City Guide」把台北最迷人的特色都收納其中。對旅人而言，認識一座城市不只是走訪知名地標，更在於深入街巷，發掘當地人的生活方式與文化風景。路易威登自1998年推出「City Guide」城市旅遊指南，持續以獨特視角介紹全球城市，今年秋季再推出北京、芝加哥、香港、聖保羅、首爾、新加坡、雪梨及台北等8座城市的全新更新版本，讓旅行有更多不同玩法。

「City Guide」以紙本與數位形式呈現，涵蓋全球43個目的地，內容不僅有熱門景點與特色飯店，也網羅精緻餐廳、在地小吃、市集、熟食店、骨董商店、當代設計藝廊、博物館及獨立書店，甚至帶領讀者走進不容易被觀光客發現的隱密花園與私房景點。不同於一般旅遊指南以景點排名為主，路易威登更重視城市的個性，以及生活其中的人如何感受這座城市。

本次更新也首度加入專文與插畫單元，介紹各城市的歷史發展與重要里程碑，並聚焦不同領域中形塑城市風貌的傑出人物。內容由獨立作家、記者及藝文工作者共同撰寫，透過各自的專業背景與生活經驗，呈現城市不為人知的另一面。例如芝加哥篇由體育記者Sarah Spain帶路，首爾篇邀請跨領域藝術家Yeesookyung分享觀察，雪梨篇則由邦加拉舞蹈劇場藝術總監Frances Rings介紹她熟悉的城市角落。

照片則由總部位於巴黎的攝影師團體Tendance Floue為各城市拍攝全新作品，每位攝影師以自己的視角探索目的地，透過在地人物肖像與城市影像，留下不同於觀光明信片的文化印記。同而因應當代人數為旅遊需求，iPhone與iPad適用的Louis Vuitton City Guide App，提供互動地圖、即時定位、漫步導覽及定期更新的數千個地點資訊；Apple TV則推出城市短片、攝影集錦與動態明信片，讓使用者在出發前就能感受目的地氛圍。此外，搭配Tambour Horizon智能腕表，還可透過「Near Me」及「24H」功能，隨時掌握附近景點與城市推薦。

路易威登全新台北版「City Guide」內頁。圖／路易威登提供
路易威登全新台北版「City Guide」內頁。圖／路易威登提供

路易威登全新台北版「City Guide」內頁。圖／路易威登提供
路易威登全新台北版「City Guide」內頁。圖／路易威登提供

路易威登全新台北版「City Guide」封面。圖／路易威登提供
路易威登全新台北版「City Guide」封面。圖／路易威登提供

路易威登今年秋季推出北京、芝加哥、香港、聖保羅、首爾、新加坡、雪梨及台北等8座城市的全新更新版本「City Guide」。圖／路易威登提供
路易威登今年秋季推出北京、芝加哥、香港、聖保羅、首爾、新加坡、雪梨及台北等8座城市的全新更新版本「City Guide」。圖／路易威登提供

路易威登全新台北版「City Guide」封底。圖／路易威登提供
路易威登全新台北版「City Guide」封底。圖／路易威登提供

鼎泰豐 LV 景點

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【當代文化現場：黑暗旅遊】林潤華／不肯離去的歷史幽靈：黑暗旅遊與城市

2026新北城市展10/30三重安芯中心登場！「New Taipei Band：共奏未來」三大主題串起城市發展與文化新體驗

ITF 台灣旅展在南港展覽館舉辦 1,600 攤位搶客

LV彩妝佳節限定系列來了！霧面經典紅唇色號首度亮相

相關新聞

這麼辣竟然已經是阿嬤！孫芸芸穿透視黑色蕾絲洋裝根本少女

名媛孫芸芸日前受邀出席FENDI香港活動，以一身品牌2026-27秋冬系列造型亮相。向來擅長駕馭摩登時裝的她，這次選擇以黑色蕾絲為主軸，透過薄紗、針織與不同質地的層次搭配，在性感與率性之間取得平衡，也呼應新一季FENDI重新詮釋女性衣櫥的設計方向。

鼎泰豐、七星山地熱都入列LV私房台北城市景點 城市指南煥新

鼎泰豐小籠包、七星山地熱景觀、新北深厚的茶藝文化... 路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）全新台北版「City Guide」把台北最迷人的特色都收納其中。對旅人而言，認識一座城市不只是走訪知名地標，更在於深入街巷，發掘當地人的生活方式與文化風景。路易威登自1998年推出「City Guide」城市旅遊指南，持續以獨特視角介紹全球城市，今年秋季再推出北京、芝加哥、香港、聖保羅、首爾、新加坡、雪梨及台北等8座城市的全新更新版本，讓旅行有更多不同玩法。

愛就是愛！Havaianas 彩虹公益系列自豪向前走

臺灣同志遊行已於 10/31 登場，緊接著遊行將一路延續至臺中（11/14）、高雄（12/5）。而以百變造型為特色的巴西知名人字拖品牌哈瓦仕（Havaianas），向來重視多元共融文化，尤其 Pride 彩虹公益系列於 2020 年在全球推出至今已六年，結合「Love Is Love」（愛就是愛）設計，讓消費者在日常走跳同時也能夠表達生活態度，本系列更實際參與公益合作，捐款給國際平權組織支持 LGBTQIA+ 族群。

LV彩妝佳節限定系列來了！霧面經典紅唇色號首度亮相

迎接歲末佳節，路易威登美妝（La Beauté Louis Vuitton）推出Monogram Rouge限量系列，以品牌標誌性的深邃酒紅色調，重新演繹經典彩妝作品。這抹帶有光澤感的濃郁紅色，不僅是彩妝創意總監帕特麥格拉斯女爵士（Dame Pat McGrath）的代表性色彩，也蘊含品牌歷史密碼：色號896特別呼應1896年路易威登Monogram帆布誕生之年，今年適逢Monogram帆布問世130周年，更讓這次節慶系列增添紀念意義。

金智媛、張員瑛同場比美！寶格麗B.zero1化身繆思 啟發韓國當代藝術

羅馬頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）將珠寶設計延伸至當代藝術領域，攜手韓國SONGEU藝術空間推出「LIGHT, FORM AND VISION：羅馬傳承與韓國當代藝術的對話」藝術展，自10月29日起至11月14日在首爾登場。展覽以品牌經典B.zero1系列為主角，邀集六組韓國藝術家及藝術團隊，透過繪畫、雕塑、影像、裝置與聲音創作，重新詮釋系列標誌性的螺旋結構與雕塑輪廓，為羅馬歷史文化與韓國當代藝術展開新的美學對話。品牌大使金智媛、張員瑛與演員李瑞鎮，以及MONSTA X成員孫賢祐、ATEEZ成員崔傘、ALPHA DRIVE ONE成員李相沅等人都出席開幕活動。

ITF 台灣旅展在南港展覽館舉辦 1,600 攤位搶客

全台規模最大的ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館登場，今年邁入第40年，以「世界旅人，台灣啟程」為主題，集結123個國家及城市、約1,600個攤位，日本館參展規模創新高，12家航空公司齊聚，旅行社、飯店及觀光業者也推出機票、遊程、住宿券及餐券等優惠，搶攻年底旅遊及2027年出遊商機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。