LV彩妝佳節限定系列來了！霧面經典紅唇色號首度亮相
迎接歲末佳節，路易威登美妝（La Beauté Louis Vuitton）推出Monogram Rouge限量系列，以品牌標誌性的深邃酒紅色調，重新演繹經典彩妝作品。這抹帶有光澤感的濃郁紅色，不僅是彩妝創意總監帕特麥格拉斯女爵士（Dame Pat McGrath）的代表性色彩，也蘊含品牌歷史密碼：色號896特別呼應1896年路易威登Monogram帆布誕生之年，今年適逢Monogram帆布問世130周年，更讓這次節慶系列增添紀念意義。
Monogram Rouge的靈感來自路易威登經典Monogram帆布，以及品牌代表性的LV Rouge 854 Rouge Louis正紅色，融合帆布深沉的棕色調與紅唇魅力，創造出濃郁、深邃又帶有光澤的酒紅色，成為品牌美妝世界的重要識別。
此次佳節限量系列中，包括推出全新絲絨霧面質地的LV Rouge Matte，讓經典紅唇有展現不同表情。LV Rouge Satin 896 Monogram Rouge緞光唇膏，以深邃酒紅呈現經典紅唇的成熟魅力；全新LV Rouge Matte 896 Monogram Rouge則以柔霧、包覆感十足的質地，帶來更加濃烈卻柔和的妝效，兩款唇膏分別展現光澤與霧面的不同風格。LV Baume 896 Monogram Touch潤唇膏，以半透明酒紅棕色輕覆雙唇，呈現低調透亮的色澤；LV Ombres 896 Monogram Rouge眼影盤則將Monogram Rouge的色彩延伸至眼妝，透過三款取材自Monogram帆布的棕色調，以及重新詮釋的緞面深紅色，從溫暖焦糖色一路暈染至品牌代表性的酒紅，打造層次豐富的眼妝。
限量系列的包裝皆採用Monogram Rouge漆面鋁製外盒，以濃郁酒紅色呈現，盒身圓環上的Monogram花卉圖案更由工匠手工繪製，展現品牌對細節工藝的講究。產品採可補充式設計，讓美妝作品不只是一季的節慶限定，也能長久珍藏。Monogram Rouge限量企劃更跨足小型皮件與配件，以酒紅色帆布延伸彩妝美學，將品牌對旅行藝術的想像帶入日常生活。
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