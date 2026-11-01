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LV彩妝佳節限定系列來了！霧面經典紅唇色號首度亮相

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Monogram Rouge限量系列LV Rouge Satin 896 Monogram Rouge唇膏。圖／路易威登提供
Monogram Rouge限量系列LV Rouge Satin 896 Monogram Rouge唇膏。圖／路易威登提供

迎接歲末佳節，路易威登美妝（La Beauté Louis Vuitton）推出Monogram Rouge限量系列，以品牌標誌性的深邃酒紅色調，重新演繹經典彩妝作品。這抹帶有光澤感的濃郁紅色，不僅是彩妝創意總監帕特麥格拉斯女爵士（Dame Pat McGrath）的代表性色彩，也蘊含品牌歷史密碼：色號896特別呼應1896年路易威登Monogram帆布誕生之年，今年適逢Monogram帆布問世130周年，更讓這次節慶系列增添紀念意義。

Monogram Rouge的靈感來自路易威登經典Monogram帆布，以及品牌代表性的LV Rouge 854 Rouge Louis正紅色，融合帆布深沉的棕色調與紅唇魅力，創造出濃郁、深邃又帶有光澤的酒紅色，成為品牌美妝世界的重要識別。

此次佳節限量系列中，包括推出全新絲絨霧面質地的LV Rouge Matte，讓經典紅唇有展現不同表情。LV Rouge Satin 896 Monogram Rouge緞光唇膏，以深邃酒紅呈現經典紅唇的成熟魅力；全新LV Rouge Matte 896 Monogram Rouge則以柔霧、包覆感十足的質地，帶來更加濃烈卻柔和的妝效，兩款唇膏分別展現光澤與霧面的不同風格。LV Baume 896 Monogram Touch潤唇膏，以半透明酒紅棕色輕覆雙唇，呈現低調透亮的色澤；LV Ombres 896 Monogram Rouge眼影盤則將Monogram Rouge的色彩延伸至眼妝，透過三款取材自Monogram帆布的棕色調，以及重新詮釋的緞面深紅色，從溫暖焦糖色一路暈染至品牌代表性的酒紅，打造層次豐富的眼妝。

限量系列的包裝皆採用Monogram Rouge漆面鋁製外盒，以濃郁酒紅色呈現，盒身圓環上的Monogram花卉圖案更由工匠手工繪製，展現品牌對細節工藝的講究。產品採可補充式設計，讓美妝作品不只是一季的節慶限定，也能長久珍藏。Monogram Rouge限量企劃更跨足小型皮件與配件，以酒紅色帆布延伸彩妝美學，將品牌對旅行藝術的想像帶入日常生活。

Monogram Rouge限量系列LV Ombres 896 Monogram Rouge四色眼影盤。圖／路易威登提供
Monogram Rouge限量系列LV Ombres 896 Monogram Rouge四色眼影盤。圖／路易威登提供

Monogram Rouge限量系列LV Rouge Matte 896 Monogram Rouge霧面唇膏。圖／路易威登提供
Monogram Rouge限量系列LV Rouge Matte 896 Monogram Rouge霧面唇膏。圖／路易威登提供

Monogram Rouge限量系列LV Baume 896 Monogram Touch潤唇膏。圖／路易威登提供
Monogram Rouge限量系列LV Baume 896 Monogram Touch潤唇膏。圖／路易威登提供

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