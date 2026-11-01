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金智媛、張員瑛同場比美！寶格麗B.zero1化身繆思 啟發韓國當代藝術

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
寶格麗品牌大使金智媛出席「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使金智媛出席「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展。圖／寶格麗提供

羅馬頂級珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）將珠寶設計延伸至當代藝術領域，攜手韓國SONGEU藝術空間推出「LIGHT, FORM AND VISION：羅馬傳承與韓國當代藝術的對話」藝術展，自10月29日起至11月14日在首爾登場。展覽以品牌經典B.zero1系列為主角，邀集六組韓國藝術家及藝術團隊，透過繪畫、雕塑、影像、裝置與聲音創作，重新詮釋系列標誌性的螺旋結構與雕塑輪廓，為羅馬歷史文化與韓國當代藝術展開新的美學對話。品牌大使金智媛、張員瑛與演員李瑞鎮，以及MONSTA X成員孫賢祐、ATEEZ成員崔傘、ALPHA DRIVE ONE成員李相沅等人都出席開幕活動。

B.zero1系列誕生於1999年，當時寶格麗以迎接千禧年為契機，將羅馬建築文化轉化為珠寶設計語彙。系列名稱中的B.zero1，呼應全新世紀的起點，設計則融合古羅馬銘文風格的BVLGARI字樣與品牌經典Tubogas螺旋結構，並從羅馬競技場汲取靈感，將宏偉建築的圓形輪廓與立體比例濃縮為指間的微型雕塑。系列問世以來，不斷透過陶瓷、大理石、青銅及不同色澤金屬等材質，拓展設計可能，並曾與藝術家Anish Kapoor、建築師Zaha Hadid跨界合作，2026年更以黃金結合精鋼，透過暖金與冷冽金屬色調的對比，開啟系列設計新篇章。

此次展出20件藝術作品，六組藝術家分別從不同角度切入 B.zero1 的設計精神。展覽另設「回顧展廳」，呈現寶格麗的品牌歷史與珠寶美學，語音導覽由品牌大使暨演員邊佑錫錄製。並陸續於首爾及釜山推出B.zero1體驗快閃店，首站為10月30日至11月15日的首爾樂天百貨Avenuel，接續於12月3日至15日在釜山新世界百貨Centum City，以及12月24日至2027年1月10日在首爾新世界百貨江南店。

視覺藝術家暨藝術教育工作者Junebum Park之創作。圖／Kim Jaebeom © SONGEUN
視覺藝術家暨藝術教育工作者Junebum Park之創作。圖／Kim Jaebeom © SONGEUN

多感官藝術家Kim Jee Soo之創作。圖／Kim Jaebeom © SONGEUN
多感官藝術家Kim Jee Soo之創作。圖／Kim Jaebeom © SONGEUN

韓國男團Monsta X成員孫賢佑出席「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展。圖／寶格麗提供
韓國男團Monsta X成員孫賢佑出席「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展。圖／寶格麗提供

視覺藝術家Eunu Lee之創作。圖／Kim Jaebeom © SONGEUN
視覺藝術家Eunu Lee之創作。圖／Kim Jaebeom © SONGEUN

韓國男星李瑞鎮出席「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展。圖／寶格麗提供
韓國男星李瑞鎮出席「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展。圖／寶格麗提供

韓國男團ALPHA DRIVE ONE成員李相沅出席「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展。圖／寶格麗提供
韓國男團ALPHA DRIVE ONE成員李相沅出席「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展。圖／寶格麗提供

寶格麗「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展LED裝置。圖／Kim Jaebeom © SONGEUN
寶格麗「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展LED裝置。圖／Kim Jaebeom © SONGEUN

韓國男團ATEEZ成員崔傘出席「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展。圖／寶格麗提供
韓國男團ATEEZ成員崔傘出席「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展。圖／寶格麗提供

寶格麗品牌大使張員瑛出席「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展 。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌大使張員瑛出席「LIGHT, FORM AND VISION」藝術展 。圖／寶格麗提供

展覽特設BVLGARI回顧展廳。圖／寶格麗提供
展覽特設BVLGARI回顧展廳。圖／寶格麗提供

展覽特設BVLGARI回顧展廳。圖／寶格麗提供
展覽特設BVLGARI回顧展廳。圖／寶格麗提供

金智媛 寶格麗 韓國

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