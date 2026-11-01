ITF 台灣旅展在南港展覽館舉辦 1,600 攤位搶客

全台規模最大的ITF台灣國際旅展將於11月6日至9日在台北南港展覽館1館登場，今年邁入第40年，以「世界旅人，台灣啟程」為主題，集結123個國家及城市、約1,600個攤位，日本館參展規模創新高，12家航空公司齊聚，旅行社、飯店及觀光業者也推出機票、遊程、住宿券及餐券等優惠，搶攻年底旅遊及2027年出遊商機。

今年旅展一樓以國際旅遊為主，四樓聚焦台灣旅遊，參展航空公司包括華航（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757），以及國泰航空、日本航空、樂桃航空等；首度參展的阿提哈德航空、太陽富國航空，以及睽違多年回歸的全日本空輸，也成為展場亮點。

長榮航空配合12月1日開航的桃園－德里航線，旅展將以印度皇宮為主題設計展場，並規劃AI拍照、印度文化介紹及手作體驗。華航集團參加ITF實體展外，尤其，華航自10月25日起增加紐澳航班，雪梨每周七班、布里斯本每周六班、墨爾本每周五班，成為今年旅展的重要特色；星宇航空展區以「未來航域・版圖擴張」為靈感，結合STARLUX AIRSORAYAMA藝術計畫元素，大量運用空山基大師最具代表性的標誌金銀色打造出具未來感的沉浸式空間。

旅行社主打長天數、高品質及特色旅遊。雄獅旅遊推出南極半島20日郵輪行程，旅費百萬元起，另有歐洲鐵道及日本冬季限定點燈行程；鳳凰旅遊推出歐洲團每人最高現折1萬元、美洲團最高折7,000元。旅天下首度參展，主打日韓短程萬元有找及長程旅遊優惠，五福等業者也布局日本、歐洲及郵輪市場。

飯店業者方面，晶華、寒舍、福容及六福等集團推出住宿與餐飲優惠，福容徠旅首度推出通用券買六送一。展場也納入地方農遊、特色餐飲及宗教文化等內容，主辦單位今年新增「旅遊產品說明會」，提供民眾規劃冬季、春節及2027年旅程的參考。