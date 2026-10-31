否認無限期歇業！台南阿明豬心首發聲 後續營業與否：盼給時間安排

曾多次入選米其林必比登及「500碗」小吃指南推薦的台南人氣名店「阿明豬心冬粉」，日前被傳出將「無限期暫停營業 」，消息一出引發許多饕客不捨，但稍早店家透過官方粉專聲明澄清，強調「本店並沒有公告無限期停業」，但因家中遭逢變故，因此需要調適心情及陪伴家人，至於後續營業也還需要時間安排，並希望保留空間與時間，最後謝謝各界關心與體諒。

位於台南中西區的「阿明豬心冬粉」，主打各式豬內臟料理，由於湯頭鮮甜、豬心軟嫩無腥味，每到營業時段總吸引排隊人龍，也多次入選美食評鑑指南。先前店家無預警臨時公休，表示因家中私事需暫時休息，隨後更傳出因老闆娘驟逝，因而將無限期歇業，針對外部傳言，店家於是統一發出聲明回應。

【阿明豬心公告】

相信大家近日都有從新聞報導中得知本店發生的事情。

原本我們只想讓心情慢慢沉澱，好好陪伴家人、整理思緒，因此並沒有打算對外做任何回應。

但這幾天發現部分新聞報導及標題似乎逐漸失焦，為了避免不必要的誤解，我們認為有必要出面向大家說明幾件事情。

第一，感謝大家的關心與支持。

這段時間收到來自各界的關心、慰問與鼓勵，我們都感受到了，也由衷感謝大家。接下來，我們會努力照顧好自己，陪伴家人，一起慢慢走過這段難熬的日子。我們也會好好照顧阿明，請大家放心。🙂

第二，希望將新聞資源留給更值得關注的議題。

我們不希望因為家裡發生的事情，持續佔用新聞版面。這個社會還有許多值得被看見、需要被關心的事情，希望媒體能將更多資源留給那些真正需要幫助與關注的人。

第三，本店並沒有公告無限期停業。

事情發生得非常突然，對家人而言都是很大的衝擊，我們確實需要一些時間調適心情，也需要時間陪伴家人。至於店面後續營業安排，還請大家給我們一點時間，也謝謝大家願意體諒、等待。

第四，懇請媒體朋友手下留情。

希望各位記者朋友在報導時，能多一份體諒，避免使用過度聳動或引人誤解的標題。

對外界而言，或許只是一則新聞；但對我們家人及親友而言，卻是每天都必須面對的傷痛。每一次聳動的標題，都可能再次觸碰家人心裡尚未癒合的傷口。

懇請大家給我們一點空間，也給家人一點時間。

最後，再次謝謝所有關心阿明豬心的朋友。

我們會努力堅強，也希望大家能讓我們好好陪伴家人，慢慢走過這段日子。

謝謝大家的理解與包容。

阿明豬心 敬上