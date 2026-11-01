台南購物節好康加碼 抽智慧電車

二○二六台南購物節自九月七日開跑以來，消費登錄金額已突破卅億元。迎接雙十一購物節及百貨周年慶，台南市政府推出「百貨量販加碼抽」，民眾即日起至十一月廿五日在指定百貨及連鎖量販通路消費並完成發票登錄，就有機會抽中宏佳騰智慧電車。十一月台南各地還有商圈活動、耶誕點燈及戶外藝文展演，邀請民眾到台南購物、旅遊。

經發局長張婷媛表示，配合雙十一及百貨周年慶檔期，購物節推出百貨量販加碼抽活動，民眾在指定通路消費，除可參加原有抽獎，還有機會抽中智慧電車，預計十一月廿九日抽出，鼓勵民眾把握購物檔期到台南消費。

經發局提醒，民眾消費後應依規定完成發票或收據登錄，也可綁定雲端載具。購物節持續至明年三月十五日，每月有好禮抽獎，詳情可查官網。