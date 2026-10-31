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《刺殺小說家2》當小說角色開始反抗作者 奇幻世界有了不同想像

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
刺殺小說家2／劇照
刺殺小說家2／劇照

《刺殺小說家2》延續前作現實與奇幻交錯的世界觀，不僅擴大故事格局，也讓角色關係更加複雜。

相較第一集，續集在視覺特效、動作設計與奇幻場景上都有明顯提升，搭配充滿想像力的劇情設定，維持不錯的娛樂性，也展現東方奇幻電影的獨特魅力。

續集最有意思的地方，在於顛覆創作者與小說角色之間的關係。陷入人生低谷的小說家路空文（董子健飾），因現實誘惑親手毀掉成名作《弒神》，讓書中主角空文被迫與殺父仇人赤髮鬼（鄧超飾）聯手，踏上尋找小說家的冒險。

原本對立的角色被迫合作，讓故事一開始就充滿戲劇張力，而野心勃勃的赤髮鬼，也成為推動劇情的重要人物。

刺殺小說家2／劇照
刺殺小說家2／劇照

在視覺特效方面，本片延續路陽導演團隊擅長的東方奇幻美學與製作水準。雲中城崩塌、燭龍翔天等奇觀場面，規模與精細度均明顯升級，打戲節奏緊湊且富有層次。

包括銅虎（雷佳音飾）、小桔子（王聖迪飾）、行者（丁程鑫飾）、霹靂火（王彥霖飾）及身披戰甲的入雲龍（辛芷蕾飾）等角色，各自的獨特秘術與動作設計令人印象深刻，大銀幕的感官衝擊依舊維持高水準。

刺殺小說家2／劇照
刺殺小說家2／劇照

不過，在角色群像與敘事比重的拿捏上，電影也面臨續集常見的挑戰。隨著新角色與陣營增加，後半段在推進終極大戰、梳理各方因果時，節奏略顯繁複倉促，部分角色的成長鋪陳也被密集的特效動作壓縮。

此外，故事試圖同時探討「宿命論」、「創作者道德」與「角色自主意志」等多重命題，使得文戲在情緒沉澱上偶有不足。

刺殺小說家2／劇照
刺殺小說家2／劇照

《刺殺小說家2》是一部概念野心十足、視覺特效誠意滿滿的續作。電影跳脫單純的「現實影響虛擬」模式，進一步探索角色逆天改命、反抗既定劇本的自主意識。

對熱愛東方奇幻風格與充滿想像力題材的觀眾而言，震撼的動作場面與更加完整的角色世界，依舊帶來相當不錯的觀影娛樂性與大銀幕價值。

◎本文獲 來一杯奶茶 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

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