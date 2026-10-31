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燦坤「智觀Cfairy AI智慧眼鏡」擴大體驗 小林眼鏡24處據點專業服務

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
燦坤3C家電「智觀Cfairy AI智慧眼鏡」擴大體驗場所，小林眼鏡24處據點一條龍專業服務。圖／燦坤3C家電提供
燦坤3C家電「智觀Cfairy AI智慧眼鏡」擴大體驗場所，小林眼鏡24處據點一條龍專業服務。圖／燦坤3C家電提供

繼去年11月燦坤3C家電宣布攜手全球光學巨頭蔡司（ZEISS）與全台驗光師證照密度最高的眼鏡連鎖通路KOBAYASHI小林眼鏡啟動三強跨業結盟，推出全新的「EyeCare 護眼生態圈」，加速AI／AR智慧眼鏡生態的推動後，燦坤集團宣布即日起旗下自有品牌「智觀 Cfairy AI 智慧眼鏡」擴大體驗場所，進駐全台24間小林眼鏡門市，整合AI產品體驗、科技顧問諮詢、功能教學、專業配鏡、鏡片客製化及售後服務等完整資源，打造全台首創「AI智慧眼鏡一條龍專業服務」生態圈。

燦坤表示，「市面上有能賣AI眼鏡的通路，也有能配眼鏡的眼鏡行，但同時具備資通訊服務、專業配鏡與完整售後支援能力的生態系並不多見」。AI智慧眼鏡不僅結合人工智慧、資通訊應用與視覺光學技術，從產品選擇、配鏡到後續使用與維護，每一環節都考驗業者的專業能力。除了產品本身的軟硬體性能外，更仰賴完善的配鏡過程、使用教學與售後支援體系，才能真正發揮產品的價值。

燦坤擁有全台近300家通路據點與深厚的資通訊服務經驗，小林眼鏡則具備完整的配鏡與視力照護能力與專業服務，透過雙方突破傳統通路合作模式，不只是增加產品銷售據點，更進一步整合科技服務與視光專業，建立從智慧科技應用到視力健康管理的服務新模式，重新定義AI智慧眼鏡產業的專業服務標準。

今年7月燦坤集團推出首款自有品牌「智觀 Cfairy AI智慧眼鏡」，由旗下燦星網通負責產品開發與引進，並結合燦坤全台實體門市及燦坤線上購物平台共同銷售，打造通路更多元的產品選擇與服務的完整布局，同時以平價、入門、高CP值的AI智慧眼鏡，降低消費者體驗AI科技的門檻。即日起「智觀Cfairy AI智慧眼鏡」擴大體驗場所，據點涵蓋金門及北、中、南主要都會區，並導入全台24間小林眼鏡門市，結合專業驗光、配鏡諮詢、鏡片客製化與售後服務資源，建構全台最完整的AI智慧眼鏡服務網絡，讓消費者能就近體驗產品功能，同時享有專業視光服務。

歡慶燦坤×KOBAYASHI小林眼鏡擴大合作，即日起推出獨家限時優惠，於指定期間內至全台24間小林眼鏡門市購買智觀Cfairy AI智慧眼鏡（一般鏡片版，原會員價4,990元）享限時優惠價4,290元，搭配指定專案濾光鏡片整副配到好最低5,790元起。

此外，燦坤也禮遇小林眼鏡會員，即日起至燦坤3C家電門市購買大、小家電產品，並加購燦坤愛家寶延長保固專案，即可享保固費用89折優惠（部分商品除外，以燦坤公告為準）。

●附註：詳細活動內容以門市、官網公告為準。

燦坤3C家電聯手小林眼鏡進入專業服務時代，打造全台首創AI智慧眼鏡專業生態圈。圖／燦坤3C家電提供
燦坤3C家電聯手小林眼鏡進入專業服務時代，打造全台首創AI智慧眼鏡專業生態圈。圖／燦坤3C家電提供

燦坤 眼鏡 智慧眼鏡

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