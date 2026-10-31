韓式雞湯飯暖胃登場！八色烤肉mini期間限定新品 套餐268元吃得到

來自韓國的獨食燒肉品牌「八色烤肉mini」推出期間限定新品「江原道雞湯飯」，以慢火熬煮的金黃雞湯搭配鮮嫩雞腿肉、韓式泡菜與辣豆芽，透過濃郁湯香與多層次配料，呈現暖胃又開胃的韓式風味。新品自2026年11月2日至2027年1月15日限時供應，期間限定套餐優惠價268元。

「八色烤肉mini」自2022年進駐台北101、開設台灣首間門市以來，持續拓展市場，目前全台已有11間門市。此次首度推出雞湯飯新品，將韓式經典家常風味融入品牌菜單，鎖定秋冬用餐需求。湯底經慢火熬煮，呈現香醇濃厚的金黃色澤，米飯吸收雞湯精華，再搭配鮮嫩多汁的雞腿肉，讓每一口都帶有溫潤湯香。

配料則以清香韭菜、經典韓式泡菜及爽脆辣豆芽增添風味，交織鹹香、清爽與微酸的味覺層次，讓濃郁雞湯多了清新爽口的平衡感，適合想在微涼天氣享用熱食的消費者。

除了季節新品，品牌也推出會員回饋活動。2026年10月27日至11月30日期間，新加入會員可獲得兩張95折優惠券，既有會員則可獲得一張；點購任一主餐即可使用優惠券享95折，讓消費者品嚐期間限定雞湯飯之餘，也能享有會員折扣。