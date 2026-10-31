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勾勒節慶浪漫！Prada 2026 Holiday系列形象廣告重現溫暖手繪藝術

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Prada 2026 Holiday系列形象廣告以手繪藝術為核心，構築充滿奇想的冬日場景。圖／Prada提供
Prada 2026 Holiday系列形象廣告以手繪藝術為核心，構築充滿奇想的冬日場景。圖／Prada提供

歲末節慶不只是歡聚與贈禮的時刻，也是喚醒童年記憶、分享故事的美好季節，Prada 2026 Holiday系列形象廣告以此汲取靈感，攜手傳奇動畫大師John Pomeroy，將傳統手繪動畫與真人影像巧妙結合，構築奇想的冬日場景，透過復古繪畫技法詮釋節慶的溫暖與浪漫。

本次形象廣告集結多位新世代國際演員，包括陳昊宇、Luther Ford、Kelvin Harrison Jr.、Maya Hawke和Sadie Sink共同演繹。眾人穿梭於如同童話繪本般的冬日景致，與充滿想像力的動物角色相遇，在真實與虛構之間展開一場奇幻旅程，讓時尚形象廣告不再只是服裝展示，更成為一段值得細細品味的視覺故事。

幕後創作陣容同樣大有來頭，曾參與多部極具代表性的動畫製作、擁有逾半世紀創作經驗的傳奇動畫大師John Pomeroy領軍，為本次形象廣告注入深厚的藝術底蘊；時尚攝影師Glen Luchford則運用細膩光影與視角，讓真人實景自然融入手繪場景，呈現和諧而富有層次的影像美學。

故事承載著人類的情感與生命經驗，並隨世代流轉而延續，本次形象廣告亦呼應好萊塢黃金年代的經典魅力與傳統寓言元素，藉由富有戲劇性的畫面安排，喚起人們純真而歡愉的童年記憶。

在數位科技與AI年代，Prada選擇回歸手繪藝術的溫度，讓每一道筆觸都成為情感的延伸，也呼應品牌對工藝與創作精神的重視。透過這場跨越現實與幻想的冬日敘事，傳遞節慶最動人的意義，不僅在於華麗的外在形式，更是人與人之間共享的記憶與情感連結。

Prada 2026 Holiday系列形象廣告透過復古的傳統繪畫技法，將天馬行空的想像化為生動場景。圖／Prada提供
Prada 2026 Holiday系列形象廣告透過復古的傳統繪畫技法，將天馬行空的想像化為生動場景。圖／Prada提供

Prada 2026 Holiday系列形象廣告攜手傳奇動畫大師John Pomeroy，在真實與虛構之間展開一場奇幻旅程。圖／Prada提供
Prada 2026 Holiday系列形象廣告攜手傳奇動畫大師John Pomeroy，在真實與虛構之間展開一場奇幻旅程。圖／Prada提供

Prada 2026 Holiday系列形象廣告集結多位新世代國際演員，穿梭於如同童話繪本般的冬日景致。圖／Prada提供
Prada 2026 Holiday系列形象廣告集結多位新世代國際演員，穿梭於如同童話繪本般的冬日景致。圖／Prada提供

Prada 2026 Holiday系列形象廣告將傳統手繪動畫與真人影像巧妙結合，詮釋節慶的溫暖與浪漫。圖／Prada提供
Prada 2026 Holiday系列形象廣告將傳統手繪動畫與真人影像巧妙結合，詮釋節慶的溫暖與浪漫。圖／Prada提供

手繪 廣告 童年記憶 PRADA

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