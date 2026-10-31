優雅中的叛逆玩心！Miu Miu 2026 Holiday系列上演華麗冬日童話

歲末佳節將至，Miu Miu以一場充滿復古情調的冬日派對，揭開2026 Holiday系列形象廣告序幕。由攝影師Tina Barney掌鏡，將場景搬進一座洋溢上城區風情的華麗宅邸，溫潤木質裝潢、古董家具與柔和冬日光線交織出優雅氛圍，卻又透過意想不到的俏皮細節，為傳統上流社會生活注入一絲叛逆主張。

本次邀請超模Gigi Hadid與雎曉雯、TWICE成員Momo、Louisa Jacobson、Crystal Fish、Georgia Martin、Nyla Singleton共同演繹，自在穿梭於充滿家族記憶的室內空間，以看似隨興卻精心安排的混搭造型，詮釋Miu Miu穿梭經典與前衛的獨特美學。

Miu Miu透過休閒與正裝的交錯搭配，展現2026 Holiday 系列的多元樣貌。Upcycled by Miu Miu再造針織衫與刺繡絲質洋裝相互輝映；中性剪裁的灰色法蘭絨套裝混搭運動風拉鍊夾克及光澤皮革單品；棉質帆布與亮片胸衣、硬挺尼龍外套與柔美緞面細肩帶洋裝形成鮮明對比，豹紋羊皮毛外套則增添華麗氣勢，讓日常休閒與節慶盛裝不再有明確界線。

配件同樣精彩，Miu Miu經典樂福鞋、芭蕾舞鞋與Beau、Vivant、Arcadie系列包款悉數登場，紅色及銀色Wander提包更呼應節慶氣息。眼鏡、髮飾、手套、帽款、圍巾及珠寶配飾則為整體造型增添精緻層次與巧思。

本次形象廣告遊走於現實與幻想之間，模特兒懷抱小熊、兔子與鵝等Miu Miu特別打造的絨毛玩偶，宛如備受呵護的賓客，讓原本端莊的名媛聚會多了幾分童趣。而導演Emilie Blichfeldt執導的形象影片，透過充滿儀式感與俏皮趣味的敘事手法，延伸這場冬日幻想，勾勒Miu Miu不受框架束縛的時尚態度。

Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告中，小熊、兔子與鵝等絨毛玩偶宛如備受呵護的賓客。圖／Miu Miu提供

Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告，宛如走進一場充滿上城區風情的冬日童話。圖／Miu Miu提供

Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告，以多元風格與玩心細節揮灑率性魅力。圖／Miu Miu提供

Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告，詮釋品牌穿梭經典與前衛的獨特美學。圖／Miu Miu提供

Miu Miu透過休閒與正裝的交錯搭配，展現2026 Holiday系列的多元樣貌。圖／Miu Miu提供