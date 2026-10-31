快訊

離大選不到1個月！台中市議員江和樹兒子遭逮 涉嫌經營賭場多人交保

結辯最後2分鐘留給柯文哲 蔣萬安曝原因：有基礎才能快速建設台北

西門町酒吧不當搜索喚醒憤怒和傷痛 台灣同志遊行估15萬人站出來

聽新聞
0:00 / 0:00

優雅中的叛逆玩心！Miu Miu 2026 Holiday系列上演華麗冬日童話

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告中，模特兒懷抱小熊、兔子與鵝等絨毛玩偶，在精緻場景中融入輕鬆詼諧氣息。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告中，模特兒懷抱小熊、兔子與鵝等絨毛玩偶，在精緻場景中融入輕鬆詼諧氣息。圖／Miu Miu提供

歲末佳節將至，Miu Miu以一場充滿復古情調的冬日派對，揭開2026 Holiday系列形象廣告序幕。由攝影師Tina Barney掌鏡，將場景搬進一座洋溢上城區風情的華麗宅邸，溫潤木質裝潢、古董家具與柔和冬日光線交織出優雅氛圍，卻又透過意想不到的俏皮細節，為傳統上流社會生活注入一絲叛逆主張。

本次邀請超模Gigi Hadid與雎曉雯、TWICE成員Momo、Louisa Jacobson、Crystal Fish、Georgia Martin、Nyla Singleton共同演繹，自在穿梭於充滿家族記憶的室內空間，以看似隨興卻精心安排的混搭造型，詮釋Miu Miu穿梭經典與前衛的獨特美學。

Miu Miu透過休閒與正裝的交錯搭配，展現2026 Holiday 系列的多元樣貌。Upcycled by Miu Miu再造針織衫與刺繡絲質洋裝相互輝映；中性剪裁的灰色法蘭絨套裝混搭運動風拉鍊夾克及光澤皮革單品；棉質帆布與亮片胸衣、硬挺尼龍外套與柔美緞面細肩帶洋裝形成鮮明對比，豹紋羊皮毛外套則增添華麗氣勢，讓日常休閒與節慶盛裝不再有明確界線。

配件同樣精彩，Miu Miu經典樂福鞋、芭蕾舞鞋與Beau、Vivant、Arcadie系列包款悉數登場，紅色及銀色Wander提包更呼應節慶氣息。眼鏡、髮飾、手套、帽款、圍巾及珠寶配飾則為整體造型增添精緻層次與巧思。

本次形象廣告遊走於現實與幻想之間，模特兒懷抱小熊、兔子與鵝等Miu Miu特別打造的絨毛玩偶，宛如備受呵護的賓客，讓原本端莊的名媛聚會多了幾分童趣。而導演Emilie Blichfeldt執導的形象影片，透過充滿儀式感與俏皮趣味的敘事手法，延伸這場冬日幻想，勾勒Miu Miu不受框架束縛的時尚態度。

Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告中，小熊、兔子與鵝等絨毛玩偶宛如備受呵護的賓客。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告中，小熊、兔子與鵝等絨毛玩偶宛如備受呵護的賓客。圖／Miu Miu提供

Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告，宛如走進一場充滿上城區風情的冬日童話。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告，宛如走進一場充滿上城區風情的冬日童話。圖／Miu Miu提供

Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告，以多元風格與玩心細節揮灑率性魅力。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告，以多元風格與玩心細節揮灑率性魅力。圖／Miu Miu提供

Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告，詮釋品牌穿梭經典與前衛的獨特美學。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告，詮釋品牌穿梭經典與前衛的獨特美學。圖／Miu Miu提供

Miu Miu透過休閒與正裝的交錯搭配，展現2026 Holiday系列的多元樣貌。圖／Miu Miu提供
Miu Miu透過休閒與正裝的交錯搭配，展現2026 Holiday系列的多元樣貌。圖／Miu Miu提供

Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告，以多元風格與玩心細節揮灑率性魅力。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2026 Holiday系列形象廣告，以多元風格與玩心細節揮灑率性魅力。圖／Miu Miu提供

派對 攝影師 TWICE

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

粉絲快衝！7-ELEVEN「miffy漫遊歐洲生活、貓貓蟲咖波百味」集點開跑

解密「Babydoll Dress 洋娃娃洋裝」的少女美學：為何讓Rosé、Olivia Rodrigo和時尚博主都著迷？

Miu Miu × NB全新聯名這時開賣！TXT崔然竣時裝週搶先上身掀起熱議！

今年聖誕香氛美到選擇困難！TOM FORD冬日雪境、馥馬爾童趣禮盒、KILIAN微醺派對都太欠收藏

相關新聞

優雅中的叛逆玩心！Miu Miu 2026 Holiday系列上演華麗冬日童話

歲末佳節將至，Miu Miu以一場充滿復古情調的冬日派對，揭開2026 Holiday系列形象廣告序幕。由攝影師Tina Barney掌鏡，將場景搬進一座洋溢上城區風情的華麗宅邸，溫潤木質裝潢、古董家具與柔和冬日光線交織出優雅氛圍，卻又透過意想不到的俏皮細節，為傳統上流社會生活注入一絲叛逆主張。

吃日料抽1.9萬元珠寶！藝奇聯手I-PRIMO年末抽獎 再送酥炸牡蠣

王品集團旗下日式料理品牌「藝奇」攜手日本珠寶品牌 I-PRIMO，推出年末限定跨界活動。11月1日至12月31日，凡至藝奇內用消費套餐，每滿2客即可獲得1張限量「星願禮讚卡」，有機會抽中市價1萬9,000元的黃K金項鍊、耳環及餐廳人氣料理。此外，兩人同行出示指定活動畫面並內用消費2客套餐，還可獲贈「黃金酥炸牡蠣佐塔塔醬」；瘋美食會員於指定期間消費滿額，也能再拿50點瘋點數，三項優惠可以併用。

疫情催生轉型！彰化全國麗園牛肉爐爆紅 近期再奪台北牛肉麵節銅牌

新冠肺炎疫情期間，彰化縣花壇鄉全國麗園大飯店為突破餐廳經營困境，推出「一斤肉牛肉爐」調理包宅配，迅速在各大團購網與社群爆紅，並積極延伸研發的牛肉麵，近期即在「2026臺北國際牛肉麵節」勇奪鮮食組紅燒組銅牌，是傳統餐飲業轉型的最佳見證。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。