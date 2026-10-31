威士忌教父也驚艷！SPEY 12年原酒金色薄霧第二版限量抵台

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌詩貝（SPEY），再推兩款話題新作。曾以全球首創法國訂製新桶工藝引發關注的12年「金色薄霧」，推出原桶強度第二版，延續首版完售與獲得國際烈酒挑戰賽（ISC）金牌的氣勢，第二版更獲威士忌評論家Charles MacLean盛讚，甚至認為是自己品飲過最出色的SPEY之一。新品於10月23日正式抵台，全台限量3,600瓶；另一款15年雪茄威士忌則以超過11年的STR波特桶熟成，展現截然不同的深沉風味。

SPEY 12年原酒「金色薄霧第二版」的特色，來自打破傳統製桶思維的法國訂製新桶「Brume Dorée」。SPEY 首席蒸餾師Raymie Mackay ，親赴法國波爾多，與曾服務頂級列級酒莊的製桶廠 Tonnellerie Quintessence 合作，打造400公升專用橡木桶。製桶過程以水氣輔助烘烤，讓熱能更均勻地滲入木材，降低傳統烘烤容易產生的焦苦感，帶出香草、焦糖與烤布蕾般的甜美氣息。

第二版進一步調整烘烤細節與勾兌比例，以56.1%原桶強度裝瓶。酒液呈紅寶石色澤，香氣融合香草、焦糖奶油、太妃糖與白桃果香，入口帶有蜂蜜蛋糕、燉蘋果及橘子果醬的甜潤感，尾韻則浮現奶油與茉莉花茶香。Charles MacLean 形容這款酒成熟而舒心，並以「Comfortable Whisky」稱之；多位國際威士忌評論家也肯定其甜美、豐厚與優雅兼具的平衡表現。

另一款SPEY 15年雪茄威士忌，則將焦點放在橡木桶熟成的深度。酒液先於美國波本桶熟成，再轉入經刨削（Shave）、烘烤（Toast）與再次炙燒（Re-char）處理的 STR 波特桶，持續熟成超過11年。這項由威士忌專家 Dr. Jim Swan 推廣的工藝，透過重新處理橡木桶，釋放木質中的風味層次。酒液呈桃花心木色，散發煙燻咖啡、烏梅與果乾香氣，入口帶有糖蜜及深焙黑咖啡調性，尾韻延伸出皮革、蜂蜜與溫暖菸草氣息，適合搭配雪茄品飲。

兩款新品將於全台指定通路販售，SPEY 12年「金色薄霧」原桶強度第二版建議售價1,850元，台灣限量3,600瓶；SPEY 15年雪茄威士忌建議售價2,450元。從突破傳統的法國新桶，到長時間STR桶熟成，SPEY 以不同製桶思維探索單一麥芽威士忌的風味邊界。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

威士忌教父Charles MacLean品飲 SPEY 12年原酒「金色薄霧第二版」後高度讚譽，盛讚其「甚至可能是我品飲過最好的 SPEY」。圖／SPEY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SPEY酒廠首席蒸餾師Raymie Mackay親自品評酒液，持續探索桶陳與風味的更多可能，成就「金色薄霧第二版」的再進化。圖／SPEY提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康