吃日料抽1.9萬元珠寶！藝奇聯手I-PRIMO年末抽獎 再送酥炸牡蠣

王品集團旗下日式料理品牌「藝奇」攜手日本珠寶品牌 I-PRIMO，推出年末限定跨界活動。11月1日至12月31日，凡至藝奇內用消費套餐，每滿2客即可獲得1張限量「星願禮讚卡」，有機會抽中市價1萬9,000元的黃K金項鍊、耳環及餐廳人氣料理。此外，兩人同行出示指定活動畫面並內用消費2客套餐，還可獲贈「黃金酥炸牡蠣佐塔塔醬」；瘋美食會員於指定期間消費滿額，也能再拿50點瘋點數，三項優惠可以併用。

這次跨界合作結合日式料理與珠寶美學，讓消費者在享用套餐之餘，也有機會把珠寶好禮帶回家。活動期間，凡於藝奇內用消費2客套餐，即可獲得1張「星願禮讚卡」；消費4客可獲得2張，以此類推，數量有限，送完為止。抽獎獎項包括市價1萬9,000元的「FLYING CROSS黃K金項鍊」、「FLYING CROSS黃K金耳環」，以及藝奇人氣料理天使紅蝦、酥炸軟殼蟹等。

跨界優惠不只限於餐桌。持「星願禮讚卡」的消費者，可於2027年1月31日前前往 I-PRIMO 全台直營門市，購買指定商品享85折優惠，還可獲得品牌野餐墊，讓年末抽獎的驚喜延伸至珠寶消費。

除了抽獎活動，藝奇也同步推出秋冬限定餐飲優惠。11月1日至12月31日，兩人同行至店內消費2客套餐，出示指定活動畫面，即可獲贈「黃金酥炸牡蠣佐塔塔醬」。牡蠣正值秋冬品嚐時節，經酥炸後呈現金黃外皮，搭配塔塔醬增添酸香風味，為日式套餐增添季節海味。

在套餐內容上，藝奇每客規劃7道料理，人氣雙主餐「明太子龍蝦佐炙烤牛排」也再度回歸，結合海鮮與牛排，並以桌邊火焰秀增添視覺效果。若想進一步品嚐炙燒海鮮，套餐還可加價139元換購「炙燒鰹魚盛合」，感受高溫炙燒帶出的香氣與鮮味。

瘋美食會員則可再把握11月3日至11月27日的加碼活動，凡於藝奇內用單筆消費滿2,000元，即可獲贈50點瘋點數。從跨界珠寶抽獎、秋冬牡蠣招待到會員點數回饋，三項優惠皆可併用，想安排年末雙人約會或親友聚餐的消費者，不妨把握活動期間，享受日式料理與限時好康。

11月1日至12月31日在「藝奇」內用消費2客套餐，就可獲得限量「星願禮讚卡」，即有機會抽中「I-PRIMO」鑽石璀璨禮。圖／王品集團提供