疫情催生轉型！彰化全國麗園牛肉爐爆紅 近期再奪台北牛肉麵節銅牌

新冠肺炎疫情期間，彰化縣花壇鄉全國麗園大飯店為突破餐廳經營困境，推出「一斤肉牛肉爐」調理包宅配，迅速在各大團購網與社群爆紅，並積極延伸研發的牛肉麵，近期即在「2026臺北國際牛肉麵節」勇奪鮮食組紅燒組銅牌，是傳統餐飲業轉型的最佳見證。

全國麗園大飯店是彰化知名的老牌婚宴會館與大型宴席餐廳，前身是1983年的「全國活海鮮餐廳」，以宴席與手路菜聞名，卻因疫情衝擊，積極調整營運方向並拓展冷凍宅配市場，由飯店老師傅與主廚團隊研發推出「一斤肉牛肉爐」冷凍調理包打進宅配市場。

「一斤肉牛肉爐」以大份量為特色，每包給足 600 公克（約一斤重）的牛腩、牛筋與半筋半肉等真材實料，搭配熬煮湯頭，迅速在各大團購網與社群爆紅，宅配賣翻，反而成為全國麗園的招牌，並順勢推出不同產品。

「一斤肉牛肉爐」成功推出後，全國麗園飯店也積極研發牛肉麵，除榮獲彰化旅遊美食大賞雙冠王外，最近參加「2026臺北國際牛肉麵節」，與全國各地牛肉麵業者同場競技，脫穎而出，勇奪鮮食組紅燒組銅牌。

全國麗園大飯店董事長李孟哲表示，自決定參賽的那一刻起，廚師團隊便全心投入牛肉麵的研發與調整，為了呈現最理想的風味，每天不間斷地反覆試作，從湯頭的層次到香氣、牛肉的口感，到麵條與整體風味的搭配，團隊歷經上百次試吃與調整。

李孟哲說，對全國麗園大飯店來說，這不只是一碗牛肉麵，更是品牌歷經疫情衝擊後，積極轉型的最佳見證。此次參賽不只是對團隊專業實力的挑戰，還有勇於突破的決心，期盼透過這碗牛肉麵，讓更多人看見他們的用心與熱情。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，彰化擁有豐富的飲食文化與多元觀光資源，位在花壇鄉的全國麗園大飯店為彰化友善店家，推出的「一斤肉牛肉爐」曾獲百大商品肯定，此次更在「2026臺北國際牛肉麵節」勇奪鮮食組紅燒組銅牌，展現彰化美食的優質實力。