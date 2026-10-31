一蘭能守住冠軍寶座？日式拉麵TOP 10出爐 新竹這家也上榜

濃厚豚骨、清爽雞白湯！日式拉麵魅力一次看

天氣轉涼，正是來碗熱騰騰拉麵的好時節！從濃郁豚骨、清爽雞白湯，到近期熱門的日式油拌麵，各有擁護者；台灣拉麵店也不斷推陳出新，除了日本人氣品牌，還有結合在地口味的鹹蛋黃、豆乳等創意選擇。究竟哪些拉麵店最受網友關注？

《網路溫度計DailyView》2024年曾發布「10大日式拉麵店」排行榜，當時由一蘭拉麵、一風堂及鬼金棒拿下前三名。時隔近兩年，榜單排名是否迎來變化？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查近一年(2025/10/27～2026/10/26)十大人氣日式拉麵店，盤點各家招牌湯頭、特色麵款與網友評價。想知道你心中的愛店有沒有上榜？快收藏這份拉麵排行榜，找出下一碗值得朝聖的美味！

No.10 隱家拉麵

網路聲量：556筆

隱家拉麵是台灣頗具人氣的日式拉麵店，經常吸引饕客排隊等候。店內除了經典的豚骨醬油拉麵，也有雞湯、雞白湯及鮮蝦沾麵等選擇，其中豪華叉燒拼盤更是特色之一，能一次品嘗舒肥雞胸肉、豬叉燒與炙燒雞腿排等不同肉品，兼顧鮮嫩口感與炙燒香氣。此外，麵量提供不同份量選擇，讓食量較大的消費者也能依需求挑選。

除了經典口味，隱家拉麵不同分店也有各自的限定品項，例如鴨白湯拉麵、真鯛魚白湯拉麵與柚香干貝拉麵，讓喜歡嘗鮮的饕客能探索不同風味。不過，想吃隱家拉麵可得留意用餐規定，店家不開放訂位，採現場排隊方式，且須等同行者全員到齊才能一起排隊，不能先排隊再讓其他人加入，出發前也建議準備現金。網友分享，「湯頭超濃郁但是又不死鹹，拉麵夠Q彈牙好吃」、「一定要吃看看他們家的舒肥雞！超嫩超好吃又很大塊」、「每次都讓我湯喝光光看到碗底感謝字樣！！！好開心」、「回味無窮，超級推，難怪排隊排成這」。

No.9 大角拉麵

網路聲量：611筆

從新竹東門市場發跡的大角拉麵，以淡麗系清雞湯打出特色，也是新竹拉麵愛好者經常推薦的店家之一。招牌湯頭主打雞肉與蔬菜熬煮的清爽風味，湯色清澈、滋味甘甜，適合喜歡清爽系拉麵、不想每次都吃濃厚湯頭的消費者。

菜單中，雞清湯鹽味柚香拉麵是不少網友推薦的品項，鹽味雞湯搭配柚子香氣，讓整體風味更顯清新；想換換口味，也能留意每日限量供應的大角擔擔麵。配料方面，帶有酒香的威士忌溏心蛋同樣是討論亮點，搭配舒肥雞胸肉與豬叉燒，讓一碗清雞湯拉麵也有豐富的口感層次。從湯頭風味到肉品口感，大角拉麵都收穫不少討論，網友推薦道：「大角拉麵在我心目中真的是新竹前幾名好吃的拉麵」、「最推他們的鹽味柚香口味，喝起來更加清爽很有層次」、「絕對一定要點他們的葛瑪蘭威士忌溏心蛋，入口酒香四溢，溏心蛋的熟度也很迷人」、「湯頭偏清淡不過是清爽好喝的」、「叉燒和雞肉都非常軟嫩，口感很好」。

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No.8 一風堂 IPPUDO

網路聲量：617筆

源自日本九州福岡博多的一風堂，由創辦人河原成美於1985年創立，以正統博多豚骨拉麵打開知名度，並將品牌拓展至全球市場。台灣一風堂自2012年進駐後，除了經典拉麵，也依不同商圈發展出一般餐廳、主打快速便利的「一風堂 EXPRESS」，以及結合串燒、炸物與酒水的拉麵居酒屋等型態，讓消費者有更多用餐選擇。

說到一風堂，最具代表性的就是「白丸元味」與「赤丸新味」兩款招牌拉麵。白丸元味以經典豚骨湯頭搭配博多細麵，呈現純粹的豚骨風味；赤丸新味則加入特製香油與味噌，讓湯頭多了更豐富的香氣與層次。除了拉麵，博多一口餃子、辣豆芽等配菜也受到關注，近年與人氣動漫IP聯名合作，更為品牌帶來不同話題，帶動聲量衝高：「用餐是掃碼點餐，入會還有送煎餃」、「柚子鹽味是一風堂的神」、「真希望爾後能有更多動漫聯名～開心」、「細麵好吃，小菜豆芽可以續，服務很好」、「一風堂的辣豆芽可以吃好多好多」。

No.7 東京油組総本店

網路聲量：702筆

來自日本的東京油組総本店創立於2008年，並於2017年由頂呱呱集團引進台灣。不同於一般日式拉麵以湯頭為主角，品牌主打沒有湯的「油拌麵（油そば）」，以特製醬汁搭配Q彈麵條，讓消費者能依喜好加入桌上的特製醋、辣油與洋蔥丁，調整酸度、辣度與口感。除了經典醬油口味，也有辣味味噌油拌麵等選擇。

除了油拌麵本身，韓星效應更是東京油組総本店受到追星族關注、帶動社群聲量的重要推力。從GD、銀赫到ATEEZ、RIIZE、PLAVE等人氣藝人與團體的「偶像同款」話題，讓部分粉絲將吃油拌麵納入演唱會或追星行程，透過社群分享用餐體驗，進一步增加品牌曝光與討論，「感謝韓諾亞推薦，麵條Q彈，調味適中，很好吃」、「因為追星來吃的，完全超喜歡！很好吃」、「Ateez同款！麵真的比較鹹，所以配飲料會好一點」、「無論是醬油或是辣味增都非常好吃！麵體Q彈、碎洋蔥等配料可以無限續加非常加分」。品牌近期也推出「油好相拌娃包」、「油夠正點伸縮證件卡套」等追星周邊，讓話題從餐點延伸到收藏與應援用品，「來東京油組吃麵，娃包就是李赫宰命定的家」、「好想要黑色卡套，可惜賣完了」。

No.6 麵屋武藏

網路聲量：725筆

將豚骨、雞骨熬煮的濃厚湯頭，與柴魚、魚乾等海鮮食材的鮮味融合，正是麵屋武藏最具代表性的「W系雙湯頭」特色。品牌於1996年在東京新宿創立，名稱取自日本劍客宮本武藏，並於2013年正式進軍台灣。除了招牌雙湯頭與厚切叉燒，麵屋武藏也講究各分店的獨特風格，透過不同菜單與限定品項，讓消費者在不同店舖能品嘗各具特色的拉麵。

麵屋武藏的湯頭風味引發部分網友討論，有人好奇為何湯頭偏鹹卻依然受到喜愛，有饕客表示「日式拉麵都是重鹹，只要店名是麵屋開頭的基本上湯頭都是比較鹹的」，網友也紛紛分享調整方式：「可以跟店員要無調味高湯唷」、「麵屋武藏的創始店，每個桌上都有一壺湯給你稀釋用，因為湯鹹」。喜歡濃厚口味的食客則相當買單，直呼「麵屋武藏神山超好吃！沾麵跟拉麵都超濃厚！肉也是非常入味」、「中捲麵的麵體本身偏硬有勁道，嚼起來十分過癮」、「神山拉麵是採魚介和豚骨雙湯頭，平衡得很好，偏魚介多一點，喝起來很順口」。

No.5 麵屋祥

網路聲量：782筆

承襲正宗日本東京風味的醬油拉麵，是麵屋祥的招牌特色。店內以蔬菜雞湯為定番主打，另提供每日限量的膠質豚骨濃湯，讓喜歡不同湯頭風格的饕客自行選擇。除了湯頭，份量十足的叉燒也是一大亮點，大片肉片鋪滿碗面，搭配麵條與湯頭一同入口，成為不少網友分享用餐體驗時提及的特色。

麵屋祥的湯頭濃淡與鹹度，也成為網友討論的焦點。喜歡濃厚口味的食客，著重豚骨濃湯的醇厚感；偏好清爽風味的人，則能選擇蔬菜雞湯。若覺得湯頭太鹹，也可以詢問店員是否能提供無調味高湯調整。許多拉麵愛好者更將麵屋祥列為高雄值得一試的日式拉麵店，分享道：「本來以為只是一般拉麵店，結果是那種會讓人特地排隊來吃的等級」、「目前吃過最好吃的拉麵，見底的碗則是向廚師致敬」、「雞、干貝甜感香氣很棒」、「真的是原汁原味的拉麵，滿滿油湯，濃郁的香氣，算是很純正口味的日本味」、「雖然叫清湯但是味道足鹹度夠，最喜歡裡面的醃漬筍乾」。

No.4 長生塩人

網路聲量：807筆

相較於以濃厚豚骨湯頭為主的日式拉麵，長生塩人主打淡麗系清湯，以塩味拉麵打出品牌特色，也提供醬油、味噌等不同口味。清澈的湯頭搭配舒肥雞胸肉與豬叉燒，呈現清爽湯底與豐富肉品的組合；價格相對親民，加上部分分店營業至深夜，也成為上班族與夜間覓食族群的選擇。

除了招牌塩味拉麵，長生塩人也有其他餐點與季節限定品項，讓喜歡不同口味的消費者有更多選擇。像是冬季限定的中華乾媽拉麵，就有網友特別提到香菜搭配的風味；不想吃湯麵時，也能選擇炒麵，醬汁的鹹甜滋味搭配七味粉的微辣，呈現不同於清湯拉麵的口感。食客們紛紛給予正面評價：「其實我不太喜歡吃拉麵，因為總是覺得太膩，但牡春湯底可以」、「炒麵非常優質，醬汁的鹹甜搭配七味粉的微辣讓層次很多元」、「冬季限定的中華乾媽拉麵，香菜堪稱一絕，我個人很喜歡」、「招牌的湯頭實在令人驚豔」、「個人覺得鹽味還不錯，吃完麵還可以加白飯吃光光」。

No.3 麵屋一燈

網路聲量：891筆

以濃厚魚介雞白湯沾麵打響名號的麵屋一燈，源自日本東京，2016年引進台灣後，吸引不少喜愛日式沾麵的消費者慕名嘗鮮。麵屋一燈曾透過臉書專頁介紹，不同於將麵條直接放入湯頭的傳統拉麵，沾麵會將麵條與沾汁分開盛裝，麵條煮熟後再以冰水降溫，保留Q彈嚼勁，入口時沾附濃郁的魚介雞白湯，形成冷麵搭配熱沾汁的口感對比。沾汁融合雞湯與魚介風味，搭配帶有紫蘇香氣、口感略帶嚼勁的雞肉丸，讓整體滋味更有層次。

除了招牌魚介沾麵，麵屋一燈也提供雞湯、干貝與蝦味等不同風味的拉麵選擇，讓不習慣沾麵吃法的消費者也有其他選擇。網友對餐點各有偏好，有人直言「拉麵、沾麵都吃過，比較喜歡沾麵，口味很濃厚」，也有人推薦「每次來都是吃魚介沾麵，真心推薦好吃」、「蝦湯拉麵真的很好吃！湯頭濃郁鮮甜，蝦味十足，麵條口感也很棒」。至於沾麵冷麵搭配熱沾汁的吃法，也讓網友留下深刻印象，分享「冷麵加上溫的沾麵湯頭，麵條上吸附濃郁的湯汁，加上海苔跟雞肉片，完全不輸熱的拉麵」。

No.2 麵匡匡

網路聲量：1,498筆

不同於部分日式拉麵主打濃厚、重鹹的湯頭，麵匡匡以「打破傳統框架」為品牌理念，強調鹹淡適中、日常也能輕鬆享用的拉麵風格，打造更貼近台灣消費者口味的選擇。除了經典豚骨拉麵，也提供雞白湯、醬油等不同湯頭，並透過特色口味與期間限定品項增加菜單變化，讓喜歡日式拉麵的食客有更多元的選擇。

在口味開發上，麵匡匡也嘗試融入台灣在地飲食元素，例如鹹蛋黃風味拉麵，將熟悉的台式鹹香融入日式湯麵，創造不同於傳統拉麵的味覺組合。此外，品牌也透過跨界聯名推出限定口味，例如與光泉合作的5.1濃醇豆乳拉麵，將豆漿融入拉麵湯頭，為經典品項增添變化，也帶動消費者關注。食客們紛紛給予肯定，「湯頭濃郁而不膩，牛肉與海鮮的鮮味都融入了湯裡」、「適合台灣人的口味，薄叉燒經炙燒有焦香，雞肉香嫩不柴」、「湯頭也不會太鹹，調味得宜」、「拉麵很有日本味，但湯頭少了原產地的死鹹與油膩，叉燒也少了原產地的肉腥味，真的很開心可以吃到有日本風味但又為台灣人改良的好吃日式拉麵」、「推薦雞白湯系列，湯底跟肉都還不錯」。

網路聲量：2,261筆

說到日本拉麵，不少人會將一蘭列入必吃名單。創立於1960年的一蘭，源自日本九州福岡，以天然豚骨拉麵打響名號，2017年正式進軍台灣後，也吸引不少拉麵愛好者前往朝聖。除了濃郁順口的豚骨湯頭，一蘭最具辨識度的特色，還有讓人能專心享用拉麵的「味集中座位」：座位兩側設有隔板，前方以簾子區隔用餐空間，讓消費者能將注意力放在眼前的拉麵上，也成為品牌獨特的用餐體驗。

一蘭雖然以天然豚骨拉麵為主打，卻能透過客製化點餐，讓每個人調整出自己喜歡的口味。入座後，消費者可在點餐單上選擇湯頭濃淡、蒜泥份量、蔥的種類、秘製紅醬辣度，以及麵條軟硬度，依照個人喜好調整風味。其中，以辣椒為基底、融合多種原料調製的赤紅秘製醬汁，更是拉麵的重要特色。若想增加飽足感，也能加點博多拉麵常見的「替玉」加麵，享受麵條搭配豚骨湯頭的滋味。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察，湯頭與麵條的表現，以及台灣分店是否保留日本熟悉的風味，都是許多網友的討論焦點。有人稱讚「湯頭濃郁順口，麵條軟度剛好」，也有網友分享「吃完麵再泡白飯，爽度爆表」。對於曾在日本吃過一蘭的消費者，也有人表示「味道真的和在日本吃到的一模一樣，湯頭濃郁順口，麵條Q彈，整體表現維持得很好」、「如果之前有在日本吃過一蘭，會發現台灣別館的味道跟日本真的非常接近，從拉麵的湯頭、細麵口感，到整體用餐方式，都有保留一蘭熟悉的風格」。此外，台灣分店的候位體驗也受到關注，有網友稱讚「別館的排隊環境很友善，排隊區有冷氣和風扇，即使天氣炎熱也不會覺得悶熱」；至於尚未進駐的地區，則有消費者敲碗「我心心念念的一蘭拉麵什麼時候來高雄開店啊」。

日本拉麵店各有擁護者，從排隊名店、經典連鎖品牌，到話題十足的特色店家，究竟哪些最受網友關注？想找新店嚐鮮，還是想知道愛店在網路上的討論熱度，不妨參考《網路溫度計DailyView》「日式拉麵」口碑聲量排行榜，從網路聲量一窺熱門店家的討論焦點，為下一次的拉麵行程做足功課！

最新榜單即時看：「人氣日式拉麵」排行榜

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年10月27日至2026年10月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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