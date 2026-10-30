聽新聞
0:00 / 0:00
官網購物個資外洩！台灣無印良品公告資料庫遭駭 受影響範圍曝光
台灣MUJI無印良品於官網發布聲明公告，指出於2026年10月29日接獲第三方雲端服務商「91APP」通知，其訂單資料庫被駭，經確認MUJI無印良品官網購物部分訂單資料亦存放於該資料庫中，已立即啟動應變措施，並於10月30日向主管機關及相關單位通報。
MUJI無印良品公告表示，經初步確認，可能受影響之範圍包括2025年4月4日至2026年10月14日於MUJI無印良品官網購物之訂單，資料欄位包括姓名、電話號碼、配送地址、電子郵件（如有填寫）及訂單紀錄，但不包含信用卡資訊及會員登入密碼。全台MUJI無印良品實體門市之消費資料不在此範圍內。
「91APP」則表示該入侵已於10月14日被阻斷，並全面更換內部系統及資料庫帳號密碼，以確保資訊安全。目前正進行受影響顧客名單盤點，後續將授權「91APP」於11月2日開始，透過簡訊及電子郵件通知受影響顧客，請消費者留意相關聯絡資訊。
若已遭受詐騙或有財務損失，可聯繫「91APP」服務團隊已利即時處理，聯絡電話為（02）7723-1622，詳細內容可洽91APP官網首頁或本次事件官方說明頁。如果有其他問題或服務需求，可連繫無印良品客服專線0800-50-51-51。
MUJI無印良品亦提醒消費者提高警覺，強調不會透過電話、簡訊、Email或LINE要求操作ATM、網路銀行轉帳，或提供OTP驗證碼、信用卡資料及會員密碼。如果接獲可疑聯繫，切記勿點擊任何連結，並撥打 165反詐騙專線確認。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。