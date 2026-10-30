台中國際旅展秋季場登場 匯聚國內外250攤參展

台中國際旅展秋季場今天起一連4天在台中國際會展中心登場，匯聚國內外250攤參展。主辦單位表示，台中直飛航線已躍升至31條，期盼產官攜手合作，持續推動觀光產業蓬勃發展。

旅展由台中市旅行商業同業公會等單位主辦，今天舉辦開幕活動，台中市旅行商業同業公會理事長馮國豐、交通部觀光署旅行業組組長劉士銘、中華民國旅行業全聯會理事長吳盈良、外交部中部辦事處長王北平等人出席。

馮國豐表示，感謝各界攜手努力，透過整合航空及旅遊業者全力推動台中國際旅遊市場，成功帶動台中直飛航線從最初的3條大幅躍升至31條，展現成果。今年旅展在新展覽場地舉辦，期盼引進更多國內外觀光單位與日本地方政府，帶動產業發展。

劉士銘說，感謝旅行公會為觀光產業與消費者搭建交流平台，台中擁有豐富的觀光底蘊，涵蓋藝文社區、歷史景點、壯麗山海風光及商圈夜市美食，對國內外旅客皆具強烈吸引力。期許未來能持續透過觀光署、台中市政府與旅行公會三方攜手合力，帶動台中甚至全台的觀光產業蓬勃發展。

主辦單位說明，台中國際旅展秋季場10月30日至11月2日在台中國際會展中心舉行，有250攤參展，展區涵蓋「公會指標旅行社」、「台中餐飲餐券」、「東北亞國際旅遊」、「台灣溫泉飯店聯盟及親子出遊」、「海外留遊學」等主題館，展覽期間消費滿額、集章就能抽獎，並有咖啡、茶葉及家電同步參展。