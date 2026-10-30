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日本羽絨名門TAION限時進駐新光三越信義A11！快閃店專屬限定商品必逛

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
TAION童裝系列—軍風V領拉鍊羽絨背心，售價2,380元。圖／TAION提供
TAION童裝系列—軍風V領拉鍊羽絨背心，售價2,380元。圖／TAION提供

在全球擁有超過1,000間門市、備受眾多國際知名品牌青睞的日本羽絨名門品牌TAION，首度引進台灣開設專賣店，即日起至11月8日在台北新光三越信義新天地A11館1樓快閃登場，完整呈現TAION輕量、保暖的日系高質感時尚，並獨家販售快閃店專屬限定商品。

創立於2016年的TAION，憑藉對創新的追求與深耕內羽絨領域的專業技術，成功打破傳統羽絨衣厚重的刻板印象，逐步發展為融合時尚設計與機能實用性的時尚潮流機能品牌。本次台灣首間快閃店引進BASIC、BASIC SPORT、MOUNTAIN、WORK、CITY、KIDS以及JAPAN SPECIAL限定系列，除了招牌的輕量羽絨，更帶來結合頂級美麗諾羊毛（Merino Wool）的高階材質單品，將保暖度、透氣性與親膚觸感推向全新層次。

具備雙重魅力的JAPAN SPECIAL限定系列羽絨外套，採用「雙面穿（Reversible）」設計，將日系街頭的俐落棒球外套與充滿復古霸氣的傳統橫須賀刺繡（Sukajan）巧妙結合，能隨著心情與場合無縫切換，共有深藏青 / 米白款、炭灰 / 黑色款。

TAION雙拉鍊連帽羽絨背心不僅在冷風來襲時能提供頭、頸部保暖防護，更為穿搭注入運動休閒氛圍。表面採用俐落的方格紋（Square Quilt）絎縫設計，固定內部羽絨的同時，亦讓視覺效果更顯平整修身，男女皆宜，推出極具視覺張力的豹紋款以及純黑、冰灰等素色款。

針對注重質感與實用性的家庭客群，快閃店同步引進KIDS童裝系列，包括基本款V領鈕扣羽絨背心、軍風V領拉鍊羽絨背心、都會風羽絨連帽外套等。TAION首間期間限定快閃店活動期間單筆消費滿5,000元，即贈日本空運TAION ECO BAG一個，數量有限，贈完為止。

TAION JAPAN SPECIAL限定系列—雙面穿棒球×橫須賀羽絨外套（深藏青 / 米白款），售價5,980元。圖／TAION提供
TAION JAPAN SPECIAL限定系列—雙面穿棒球×橫須賀羽絨外套（深藏青 / 米白款），售價5,980元。圖／TAION提供

日本羽絨名門TAION即日起至11月8日進駐台北新光三越信義新天地A11館1樓開設快閃店。圖／TAION提供
日本羽絨名門TAION即日起至11月8日進駐台北新光三越信義新天地A11館1樓開設快閃店。圖／TAION提供

TAION經典雙拉鍊連帽羽絨背心（豹紋款），售價2,380元。圖／TAION提供
TAION經典雙拉鍊連帽羽絨背心（豹紋款），售價2,380元。圖／TAION提供

日本羽絨名門TAION即日起至11月8日進駐台北新光三越信義新天地A11館1樓開設快閃店。圖／TAION提供
日本羽絨名門TAION即日起至11月8日進駐台北新光三越信義新天地A11館1樓開設快閃店。圖／TAION提供

TAION JAPAN SPECIAL限定系列—雙面穿棒球×橫須賀羽絨外套（深藏青 / 米白款），售價5,980元。圖／TAION提供
TAION JAPAN SPECIAL限定系列—雙面穿棒球×橫須賀羽絨外套（深藏青 / 米白款），售價5,980元。圖／TAION提供

快閃 新光三越 日本

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