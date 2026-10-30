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路易莎首度攜手新北捷運！NuMove續行開幕 三峽在地風味118元起開吃

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
融合在地食材的「台灣風味虱目魚麻油燉飯」，地方風味與創意餐飲的巧妙結合。圖／路易莎集團提供
融合在地食材的「台灣風味虱目魚麻油燉飯」，地方風味與創意餐飲的巧妙結合。圖／路易莎集團提供

路易莎集團持續搶攻軌道經濟，首度攜手新北捷運公司，打造全新餐飲品牌「NuMove續行」。以「全時段城市生活續航站」為概念，結合咖啡、早午餐、義大利麵、披薩及甜點，甚至延伸至晚間微醺餐飲，首店10月30日於新北捷運台北大學站前開幕，餐點118元起，鎖定通勤族、周邊居民與旅客，打造兼具休憩與用餐機能的生活空間。

「NuMove續行」以挑高6米的日式侘寂風格，呈現空間美學，菜單則融入三峽在地食材，包括碧螺春茶、金牛角及竹筍，推出三峽茶香牛五花披薩、碧螺春奶油野菇義大利麵、鹹豬肉青醬堅果燉飯，以及碧螺春濃茶布丁等品項，將地方風味轉化為創意餐飲。路易莎集團董事長黃銘賢表示，品牌希望以咖啡為核心，結合城市軌道站點特色，發展兼具餐飲與生活美學的複合式場域。

除了新品牌，路易莎與台北捷運公司合作的「Metro Coffee」也將持續拓點，繼中山站、大安森林公園及兒童新樂園等據點後，規劃進駐南京復興、忠孝復興及台北車站，擴大軌道沿線服務網絡。

路易莎集團近年亦積極拓展大型複合餐飲品牌「白霧時光」，繼新板傑仕堡、淡水紅樹林門市後，11月將進駐高雄鹽埕圖書館，台中秀泰據點也將接續登場。黃銘賢指出，「NuMove續行」是集團推動AI餐飲大平台的第一步，未來將以品牌IP、開店SOP及後勤支援，協助更多業者投入咖啡餐飲生活美學市場，並透過可複製的店型拓展版圖。

NnMove續行提供「全時段生活續航站」，118元起即可享用豐盛精緻多樣的早午餐、咖啡、晚間微醺。圖／路易莎集團提供
NnMove續行提供「全時段生活續航站」，118元起即可享用豐盛精緻多樣的早午餐、咖啡、晚間微醺。圖／路易莎集團提供

「NuMove續行」未來也計畫於其他站設立據點，展現集團強強聯手跨界合作與拓展通路的發展潛力。圖／路易莎集團提供
「NuMove續行」未來也計畫於其他站設立據點，展現集團強強聯手跨界合作與拓展通路的發展潛力。圖／路易莎集團提供

路易莎集團董事長黃銘賢表示：「『NuMove續行』是以咖啡為核心的餐飲生活美學，探索城市軌道站點特色發展，並將三峽地方風味融入創意餐飲。」圖／路易莎集團提供
路易莎集團董事長黃銘賢表示：「『NuMove續行』是以咖啡為核心的餐飲生活美學，探索城市軌道站點特色發展，並將三峽地方風味融入創意餐飲。」圖／路易莎集團提供

「NuMove續行」挑高6米的日式侘寂風，成為通勤族、周邊居民及觀光客美好休憩生活的中繼站。圖／路易莎集團提供
「NuMove續行」挑高6米的日式侘寂風，成為通勤族、周邊居民及觀光客美好休憩生活的中繼站。圖／路易莎集團提供

路易莎 新北捷運 三峽

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