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路易莎首度攜手新北捷運！NuMove續行開幕 三峽在地風味118元起開吃
路易莎集團持續搶攻軌道經濟，首度攜手新北捷運公司，打造全新餐飲品牌「NuMove續行」。以「全時段城市生活續航站」為概念，結合咖啡、早午餐、義大利麵、披薩及甜點，甚至延伸至晚間微醺餐飲，首店10月30日於新北捷運台北大學站前開幕，餐點118元起，鎖定通勤族、周邊居民與旅客，打造兼具休憩與用餐機能的生活空間。
「NuMove續行」以挑高6米的日式侘寂風格，呈現空間美學，菜單則融入三峽在地食材，包括碧螺春茶、金牛角及竹筍，推出三峽茶香牛五花披薩、碧螺春奶油野菇義大利麵、鹹豬肉青醬堅果燉飯，以及碧螺春濃茶布丁等品項，將地方風味轉化為創意餐飲。路易莎集團董事長黃銘賢表示，品牌希望以咖啡為核心，結合城市軌道站點特色，發展兼具餐飲與生活美學的複合式場域。
除了新品牌，路易莎與台北捷運公司合作的「Metro Coffee」也將持續拓點，繼中山站、大安森林公園及兒童新樂園等據點後，規劃進駐南京復興、忠孝復興及台北車站，擴大軌道沿線服務網絡。
路易莎集團近年亦積極拓展大型複合餐飲品牌「白霧時光」，繼新板傑仕堡、淡水紅樹林門市後，11月將進駐高雄鹽埕圖書館，台中秀泰據點也將接續登場。黃銘賢指出，「NuMove續行」是集團推動AI餐飲大平台的第一步，未來將以品牌IP、開店SOP及後勤支援，協助更多業者投入咖啡餐飲生活美學市場，並透過可複製的店型拓展版圖。
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