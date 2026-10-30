7-ELEVEN 雙 IP 集點開跑 米飛兔、咖波聯手推逾60款生活精品

7-ELEVEN持續搶攻IP授權商品及粉絲收藏商機，宣布11月4日下午3時起，同步推出「miffy漫遊歐洲生活」及「貓貓蟲咖波」兩大主題精品集點活動，合計推出逾60款周邊商品，涵蓋居家用品、旅行配件及收藏玩具，其中米飛兔系列最低199元起，咖波熱炒對杯組加價購99元，藉由人氣角色結合生活用品，帶動門市集點及加價購買氣。

7-ELEVEN表示，此次米飛兔系列以「居家」及「外出」兩大主題開發，共推出30款獨家限量商品，延續經典純白造型與藍色設計，將角色元素融入日常生活用品，擴大商品應用場景。

居家系列包括白、棕雙色造型陶瓷植栽、抱枕毯、5開折疊收納箱，以及附有藍、白兩套服裝的30公分坐姿絨毛娃娃，另有木製萬年曆、立體公仔翻頁鐘等商品，鎖定居家布置及收藏需求。

外出系列則涵蓋28吋上掀式行李箱、滑輪購物車、絨毛大頭造型托特包、立體公仔保溫瓶及自動瞬收傘等。其中，輕旅行寬電壓料理快煮鍋具備煮水、煮蛋及火鍋等功能，迷你數位相機則附記憶卡，內建12款主題相框，搶攻旅行及外宿族群商機。

除米飛兔外，7-ELEVEN同步推出逾30款「貓貓蟲咖波」系列精品，以台灣在地生活文化為設計主軸，商品涵蓋家居、餐食及外出用品，並結合熱炒店、發財車及商店街等元素，強化角色與台灣消費者日常生活的連結。

其中，「咖波百味公仔盒玩」推出7種主題，包括請支援收銀、發財車、水狗行及狗汁店等，公仔可拼接成商店街景；另有籃球、足球、網球及排球等4款運動造型迴力車，單筆消費加價購199元。

餐食用品方面，咖波熱炒對杯組每組兩款，加價購99元；居家及戶外商品則包括可承載60公斤物品的露營拖車、寵物藏食嗅聞墊、造型懶骨頭及布偶抱枕毯等，藉由商品品項多元化，吸引不同年齡層及生活型態的消費者，擴大IP集點活動的客群。