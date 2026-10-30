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粉絲快衝！7-ELEVEN「miffy漫遊歐洲生活、貓貓蟲咖波百味」集點開跑

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「限量咖波運動造型迴力車」共有4款咖波籃球、咖波足球、兔兔網球、狗狗排球迴力車，當筆加價購199元即可收藏一款（款式隨機）。圖／7-ELEVEN提供
「限量咖波運動造型迴力車」共有4款咖波籃球、咖波足球、兔兔網球、狗狗排球迴力車，當筆加價購199元即可收藏一款（款式隨機）。圖／7-ELEVEN提供

來自荷蘭的Miffy米飛兔、台灣廣受喜愛的貓貓蟲咖波，7-ELEVEN集點一次給你兩種不同的可愛，限量周邊商品粉絲快衝一波！

7-ELEVEN全店精品自11月4日下午3點起推出全新一波「miffy漫遊歐洲生活」精品集點活動，以「居家系列」、「外出系列」兩大主題為開發靈感，推出30款限量周邊，全系列7-ELEVEN獨家開發、限量銷售商品將繪本中的療癒魅力延伸至日常生活。

本次「miffy漫遊歐洲生活」系列限量周邊商品以miffy經典的純白形象與專屬藍色為主要基調，延續繪本簡約、童趣的線條美學化身日用生活選品，不過度張揚而自帶清新魅力，商品最低199元起即可輕鬆入手，包含創造居家綠意的白、棕雙色「造型陶瓷植栽」，以及兼具療癒跟功能性的miffy造型「抱枕毯」、超實用的「5開折疊收納箱」等，讓米飛兔無時無刻存在於生活的每個角落。

居家系列主張跟miffy一起度過每一天，「30cm坐姿絨毛娃娃」除了經典坐姿造型外，還附有藍、白兩套專屬無袖洋裝，粉絲可隨心情為miffy變換穿搭，收藏樂趣再升級。「木製萬年曆」不受年份限制，搭配經典實用的「立體公仔翻頁鐘」，讓生活的每一刻增添幾分悠然。

外出系列商品則走簡約經典風格，包含方便拿取物品的「Miffy 28吋上掀式行李箱」、「滑輪購物車」，方便攜帶的「輕旅行寬電壓料理快煮鍋」集結保溫、煮水、煮蛋、火鍋及泡茶等多元用途，另還有絨毛大頭造型托特包、立體公仔保溫瓶、完美自動瞬收傘、環保概念不銹鋼餐具組等；還有超吸睛的「迷你數位相機（附記憶卡）」，內建12款可愛相框，鏡頭上方更有Miffy探出頭來，讓每一次拍照都充滿驚喜。

「貓貓蟲咖波百味」全店精品集點活動同步於11月4日下午3點起開跑，首先強檔必買的首推「限量咖波運動造型迴力車」，共有4款咖波籃球、咖波足球、兔兔網球、狗狗排球迴力車，當筆加價購199元即可收藏一款（款式隨機）。此次全新系列以家居、餐食、外出主題開發周邊商品，「咖波百味公仔盒玩」共有7種趣味主題呼應島民生活（款式隨機），諸如請支援收銀、發財車、水狗行、狗汁店等，還可拼接成商店街景。

咖波系列百元內加購必推擁有圓潤杯口與加厚杯底的「熱炒對杯組」，一組有2款只要99元；外出遊玩載貨載小孩必備的「戶外露營拖車」可承載60公斤物品；家有毛孩的粉絲們則不可錯過偽裝成紅蘿蔔的咖波「拔蘿蔔藏食嗅聞墊」、跟咖波一起癱軟宅家的「造型懶骨頭」、「造型布偶抱枕毯」，逾30款貓貓蟲咖波限量精品，眾肉肉們一定要把握收藏機會。

●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。

7-ELEVEN「miffy漫遊歐洲生活」全店精品集點11月4日下午3點起開跑。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「miffy漫遊歐洲生活」全店精品集點11月4日下午3點起開跑。圖／7-ELEVEN提供

超吸睛的「miffy限量迷你數位相機（附記憶卡）」內建12款可愛相框，鏡頭上方更有Miffy探出頭來。圖／7-ELEVEN提供
超吸睛的「miffy限量迷你數位相機（附記憶卡）」內建12款可愛相框，鏡頭上方更有Miffy探出頭來。圖／7-ELEVEN提供

趣味滿點的「貓貓蟲咖波百味」集點活動11月4日下午3點起開跑，熱炒對杯、盒玩必收藏。圖／7-ELEVEN提供
趣味滿點的「貓貓蟲咖波百味」集點活動11月4日下午3點起開跑，熱炒對杯、盒玩必收藏。圖／7-ELEVEN提供

miffy限量滑輪購物車55L（共2款）。圖／7-ELEVEN提供
miffy限量滑輪購物車55L（共2款）。圖／7-ELEVEN提供

miffy限量絨毛公仔針織包（共2款）。圖／7-ELEVEN提供
miffy限量絨毛公仔針織包（共2款）。圖／7-ELEVEN提供

家有毛孩的粉絲們不可錯過偽裝成紅蘿蔔的咖波「限量拔蘿蔔藏食嗅聞墊」。圖／7-ELEVEN提供
家有毛孩的粉絲們不可錯過偽裝成紅蘿蔔的咖波「限量拔蘿蔔藏食嗅聞墊」。圖／7-ELEVEN提供

「限量咖波百味公仔盒玩」共有7種趣味主題呼應島民生活（款式隨機），諸如請支援收銀、發財車、水狗行、狗汁店等，還可拼接成商店街景。圖／7-ELEVEN提供
「限量咖波百味公仔盒玩」共有7種趣味主題呼應島民生活（款式隨機），諸如請支援收銀、發財車、水狗行、狗汁店等，還可拼接成商店街景。圖／7-ELEVEN提供

「miffy限量30cm坐姿絨毛娃娃」附有藍、白兩套專屬無袖洋裝，粉絲可隨心情為miffy變換穿搭。圖／7-ELEVEN提供
「miffy限量30cm坐姿絨毛娃娃」附有藍、白兩套專屬無袖洋裝，粉絲可隨心情為miffy變換穿搭。圖／7-ELEVEN提供

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