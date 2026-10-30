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新北捷運攜手路易莎打造「Nu Move 續行」 台北大學站總店今盛大開幕

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
「Nu Move 續行」台北大學站總店即日起正式營運，新北捷運誠摯歡迎搭乘三鶯線的通勤族、周邊學子居民與各地旅客前來歇腳用餐，親身體驗融合在地文化與軌道生活的美好滋味。圖／新北捷運公司提供
「Nu Move 續行」台北大學站總店即日起正式營運，新北捷運誠摯歡迎搭乘三鶯線的通勤族、周邊學子居民與各地旅客前來歇腳用餐，親身體驗融合在地文化與軌道生活的美好滋味。圖／新北捷運公司提供

新北捷運推動軌道經濟邁向全新里程碑！新北捷運公司與國內餐飲領導品牌路易莎集團聯手合作，打造全新在地餐飲品牌「Nu Move 續行」。首間總店今天在捷運三鶯線台北大學站隆重開幕，新北捷運公司董事長林祐賢、總經理吳國濟與路易莎集團董事長黃銘賢出席剪綵，宣告雙方攜手為捷運生活圈注入全新動力。

新北捷運公司董事長林祐賢表示，捷運建設是城市發展的骨幹，但一條捷運的價值不單只是運輸功能。新北捷運持續思考如何透過車站空間，為廣大旅客創造更美好的生活體驗，這正是新北捷運推動軌道經濟的關鍵轉型，讓捷運站從過去單純「載著旅客移動的交通動線」，躍升為市民專程前往的「生活目的地」。

林祐賢指出，路易莎集團充滿創新活力，與新北捷運公司的經營理念十分契合。新品牌取名為「Nu Move 續行」，其中「Nu」讀音同「New」，不僅象徵著新北捷運邁出嶄新的一步，更代表期盼為每一位走進店內的顧客，提供一個能放鬆歇息、補充電力，隨後再次「繼續前行」的溫暖據點。

新北捷運公司強調，「Nu Move 續行」北大站前店是一間真正扎根在地的風格門市。鑑於三峽與鶯歌擁有新北最珍貴的人文與風土資產，該店特別與三峽區農會及鶯歌陶瓷老街展開深度合作，透過跨界資源整合，將在地文化元素完美融合於餐飲體驗之中。

門市貫徹「在地餐盤承裝在地佳餚」的理念，顧客使用的餐具皆由鶯歌陶瓷工藝細心燒製而成，盤中的各道佳餚則精選三峽最新鮮、最道地的旬味食材。透過道地的味蕾饗宴與工藝美學，呈現唯有親臨台北大學站才能享受到的在地獨家美味。

台北大學站門市作為「Nu Move 續行」品牌發展的第一站，具有極高的指標性意義。新北捷運公司未來期待能在轄下營運的各捷運路線上，陸續推動更多提供不同形式服務的「續行」據點，讓品牌深刻融入市民日常，成為大家生活中源源不絕的活力來源。

「Nu Move 續行」台北大學站總店即日起正式營運，新北捷運誠摯歡迎搭乘三鶯線的通勤族、周邊學子居民與各地旅客前來歇腳用餐，親身體驗融合在地文化與軌道生活的美好滋味。

「Nu Move 續行」門市貫徹「在地餐盤承裝在地佳餚」的理念，顧客使用的餐具皆由鶯歌陶瓷工藝細心燒製而成，盤中的各道佳餚則精選三峽最新鮮、最道地的旬味食材。圖／新北捷運公司提供
「Nu Move 續行」門市貫徹「在地餐盤承裝在地佳餚」的理念，顧客使用的餐具皆由鶯歌陶瓷工藝細心燒製而成，盤中的各道佳餚則精選三峽最新鮮、最道地的旬味食材。圖／新北捷運公司提供

「Nu Move 續行」台北大學站總店即日起正式營運，新北捷運誠摯歡迎搭乘三鶯線的通勤族、周邊學子居民與各地旅客前來歇腳用餐，親身體驗融合在地文化與軌道生活的美好滋味。圖／新北捷運公司提供
「Nu Move 續行」台北大學站總店即日起正式營運，新北捷運誠摯歡迎搭乘三鶯線的通勤族、周邊學子居民與各地旅客前來歇腳用餐，親身體驗融合在地文化與軌道生活的美好滋味。圖／新北捷運公司提供

「Nu Move 續行」門市貫徹「在地餐盤承裝在地佳餚」的理念，顧客使用的餐具皆由鶯歌陶瓷工藝細心燒製而成，盤中的各道佳餚美食則精選三峽最新鮮、最道地的旬味食材。圖／新北捷運公司提供
「Nu Move 續行」門市貫徹「在地餐盤承裝在地佳餚」的理念，顧客使用的餐具皆由鶯歌陶瓷工藝細心燒製而成，盤中的各道佳餚美食則精選三峽最新鮮、最道地的旬味食材。圖／新北捷運公司提供

「Nu Move 續行」台北大學站總店即日起正式營運，新北捷運誠摯歡迎搭乘三鶯線的通勤族、周邊學子居民與各地旅客前來歇腳用餐，親身體驗融合在地文化與軌道生活的美好滋味。圖／新北捷運公司提供
「Nu Move 續行」台北大學站總店即日起正式營運，新北捷運誠摯歡迎搭乘三鶯線的通勤族、周邊學子居民與各地旅客前來歇腳用餐，親身體驗融合在地文化與軌道生活的美好滋味。圖／新北捷運公司提供

全新在地餐飲品牌「Nu Move 續行」首間總店今日於捷運三鶯線台北大學站隆重開幕，新北捷運公司董事長林祐賢、總經理吳國濟與路易莎集團董事長黃銘賢皆出席剪綵。圖／新北捷運公司提供
全新在地餐飲品牌「Nu Move 續行」首間總店今日於捷運三鶯線台北大學站隆重開幕，新北捷運公司董事長林祐賢、總經理吳國濟與路易莎集團董事長黃銘賢皆出席剪綵。圖／新北捷運公司提供

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