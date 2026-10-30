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頂級燒鳥交織日本清酒!台北鳥喜攜手世界唎酒師冠軍 打造秋季餐酒饗宴

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「旭鳳酒造 URIN 烏輪 赤 特別純米 無濾過生原酒」。圖／台北鳥喜提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「旭鳳酒造 URIN 烏輪 赤 特別純米 無濾過生原酒」。圖／台北鳥喜提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

橘焱胡同集團旗下台北鳥喜，延續日本東京燒鳥名店「とり喜（Toriki）」的料理精神，今年首度攜手世界唎酒師大賽總冠軍黃鳳誼（ASa），為秋季套餐設計專屬Sake Pairing，精選3款風格各異的日本酒，帶領饕客從清爽果香、米旨味一路品飲至圓潤醇厚的尾韻。秋季套餐每套1,980元＋10%，另有3杯日本酒搭配組880元＋10%，即日起開放訂位。

連續10年獲得《米其林指南東京》一星肯定的Toriki，由創辦人坂井康人建立獨到的燒鳥哲學，重視食材本味與料理的純粹感。台北鳥喜承襲這份精神，除了持續精進季節料理，也投入食材研發，推出歷時3年多客製化培育的脂玉金璟雞。

此次餐酒搭配，黃鳳誼則以料理風格為出發點，選用新潟縣君之井酒造「ESHIN純米大吟釀 越神樂」、廣島縣旭鳳酒造「URIN烏輪赤特別純米無濾過生原酒」，以及秋田縣飛良泉本舖「飛良泉山廢純米酒」，分別呼應不同餐序的風味變化。

開場以帶有麝香葡萄般香氣、米香與柔和乳酸感的純米大吟釀，搭配雞肝慕斯，酒體清爽的收尾也能銜接山葵里肌等調味簡潔的串燒。進入蔬菜串與人蔘雞湯時，則刻意讓日本酒暫時退場，保留味蕾感受食材原味的空間。

中段搭配以廣島產新千本酒米釀造的「URIN烏輪赤」，其綿密米香與飽滿卻不厚重的口感，襯托白和醬時蔬的豆腐與胡麻風味；後段再以傳統山廢法釀造的飛良泉山廢純米酒，呼應雞丸心等內臟串物的旨味，以及手羽燒的油脂與炭香。當酒款遇上番茄串，細緻酸感又能收束前段的濃郁，讓味蕾重新回到清爽節奏。

從選酒、上酒時機到料理次序，這場秋季餐酒搭配不追求酒香壓過食材，而是以不同酒體的酸度、米旨味與口感變化，映照燒鳥由清淡走向醇厚、再回歸輕盈的風味軌跡，呈現台北鳥喜所強調的乾淨、純粹與細膩。

◎台北鳥喜

．營業時間：星期一～日12:30-14:30 18:00-22:30（ 前一小時為最後收客時間 ）

．地址：台北市中山區樂群二路199號( 台北萬豪中城廣場2F )

．電話：02-2723-2288

．訂位方式：https://reurl.cc/Q2lbAM

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

世界唎酒師大賽總冠軍黃鳳誼（ASa）。圖／台北鳥喜提供
世界唎酒師大賽總冠軍黃鳳誼（ASa）。圖／台北鳥喜提供

台北鳥喜Sake Pairing祭開跑。圖／台北鳥喜提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北鳥喜Sake Pairing祭開跑。圖／台北鳥喜提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「君之井酒造-ESHIN純米大吟釀 越神樂」與「山葵里肌」。圖／台北鳥喜提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「君之井酒造-ESHIN純米大吟釀 越神樂」與「山葵里肌」。圖／台北鳥喜提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「飛良泉本舖 飛良泉 山廢 純米酒」與「手羽燒」。圖／台北鳥喜提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「飛良泉本舖 飛良泉 山廢 純米酒」與「手羽燒」。圖／台北鳥喜提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北鳥喜重磅打造限定秋季賞味。圖／台北鳥喜提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北鳥喜重磅打造限定秋季賞味。圖／台北鳥喜提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北鳥喜Sake Pairing祭，3杯組880元+10%。圖／台北鳥喜提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北鳥喜Sake Pairing祭，3杯組880元+10%。圖／台北鳥喜提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冠軍 日本 台北

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