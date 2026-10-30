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全家Fami!ce推「櫻桃巧克力霜淇淋」！限量7萬張「崔始源暖心卡」快搶
全家便利商店Fami!ce將於11月5日推出期間限定「櫻桃巧克力霜淇淋」，以濃郁巧克力為基底，嚴選美國櫻桃汁果香，打造豐富層次。除了有韓星崔始源限定霜淇淋紙杯與紙套（隨機出貨，數量有限出完為止），到實體店購買指定Fami!ce霜淇淋，還能獲得崔始源暖心卡（共2款，隨機發送），限量7萬張，送完為止。
天氣緩緩降溫，「全家」旗下甜點品牌minimore同步推出新品，以層次化風味加上雙重口感交融，翻轉對秋冬的飲食想像。
「全家」minimore年終回饋，即日起陸續推出6款全新精緻甜點，最低49元起即可享受宛如專門店等級的甜品饗宴，包括「巧克力QQ蛋糕捲」、「濃醇巧克力蛋糕」、「聖多諾黑塔」、「檸檬雙餡生甜甜圈」、「紅茶奶霜蜂蜜蛋糕」及「巴斯克泡芙」。即日起至11月10日可享全品項任兩件享69折；若購買Let’s Café中杯以上指定咖啡，甜品全品項半價優惠。
●附註：詳細活動內容以門市、APP、官網公告為準。
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