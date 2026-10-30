全家Fami!ce推「櫻桃巧克力霜淇淋」！限量7萬張「崔始源暖心卡」快搶

萬聖節聚餐優惠再添一波。拿坡里自30日起至11月1日推出為期3天的快閃活動，消費者憑指定活動截圖，即可享外帶新品大披薩買大送大，特惠價490元，加價99元再送一個夏威夷小披薩，合計589元就能帶走2個大披薩及1個小披薩，較原價現省581元起。此外，8塊烤雞特惠價209元的優惠也持續至11月12日。

2026-10-30 11:29