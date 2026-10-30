鼓鼓、蕭景鴻、徐暐翔、帕拉斯、閻奕格與林佳辰接力開唱！「500小趴踢2026」完整表演卡司揭曉

由《500輯》發起的青年質感慶典「500小趴踢2026」，將於11月6日至11月8日首度進駐西門紅樓北廣場與西門河岸留言，打造結合美食、音樂與文化的城市派對。正式揭曉三天音樂表演與講座陣容，將於西門河岸留言登場，並需要完成室外闖關任務後才能進場。500小趴踢集結鼓鼓 呂思緯、蕭景鴻、閻奕格、Ozone林佳辰、劉明湘、徐暐翔、PALLAS 帕拉斯等實力派歌手與獨立樂團，接力登台；講座則邀請顏社創辦人迪拉、作家馬世芳與人氣圖文創作者乙乙，從嘻哈文化、飲食書寫到自我認同，帶來三場跨領域講座，實踐「小趴踢，大能量」的生活主張。

11/6：鼓鼓、蕭景鴻領軍開唱 新世代唱作歌手接力登台

11月6日開幕首日，將由琟娜VERNA、Ginger小薑、達嗨Tahai揭開音樂序幕，並由鼓鼓 呂思緯與蕭景鴻帶來壓軸演出。曾以《聲林之王2》受到關注的琟娜VERNA，憑藉唱跳實力與鮮明舞台魅力逐步打開知名度。Ginger小薑從網路翻唱與創作累積人氣，以溫暖且具辨識度的嗓音受到關注。被網友稱為「布農族賈斯汀」的R&B新秀達嗨Tahai，則以翻唱作品累積社群聲量，展現備受期待的音樂潛力。

當晚由全能型唱作歌手鼓鼓 呂思緯接力登場，近來推出第四張個人創作專輯《Vitamin G》，以充滿陽光與療癒感的作品，為聽眾注入滿滿能量，他當天也將帶來新歌與大家同樂。壓軸則由Energy靈魂主唱蕭景鴻接棒，出道24年、橫跨音樂與戲劇領域的他，今年推出首張個人同名專輯，展現現場演唱實力。

11/6（五）由鼓鼓 呂思緯演出。圖／用心音樂提供

11/6（五）由蕭景鴻演出。圖／用心音樂提供

11/7：從男女混聲創作到DJ派對 第二天音樂能量全面升級

11月7日的音樂陣容橫跨流行、嘻哈、節奏藍調與獨立樂團。由蝶香、洪暐、宰宰、彥組成的男女混聲創作團體B CRUSH，融合嘻哈節奏、流行旋律與R&B，並以全員參與詞曲創作為特色；兼具歌手與主持人身分的CN吳承恩，則將以個人演出展現多元舞台魅力。

11/7（六）由徐暐翔演出。圖／台灣索尼音樂提供

11/7（六）由劉明湘演出。圖／台灣索尼音樂提供

午後由DJ李翰接手舞台，以House、Old School Hip Hop、Indie Rock、City Pop到Techno等多元選曲，串聯不同音樂場景。晚間接續由創作歌手黃號、實力派歌手劉明湘與徐暐翔輪番演出。黃號以獨特音色與真誠創作描繪生活情感；劉明湘歷經歌唱比賽、創作與音樂製作的淬鍊，近期推出多首新作，持續探索愛與成長的音樂表達；金曲情歌王徐暐翔則以話題夯曲〈我們到底算什麼〉受到關注，並推出第二張專輯《愛火山的人》，以細膩唱功與情感詮釋展現實力。

當晚最後由新銳樂團PALLAS 帕拉斯接棒。PALLAS以青春、夢想、失去與成長為創作核心，將情緒化為音符，展現充滿爆發力的樂團能量。

11/7（六）由帕拉斯 PALLAS演出。圖／迷音樂提供

11/8：獨立樂團、人氣歌手輪番登場 完美收尾500小趴踢

11月8日，將由擅長龐克曲風、融合台語與中英文創作的獨立樂團帕崎拉 PACHILA揭開序幕，充滿個性的音樂風格展現獨立樂團的生命力。

接續登場的曾昱嘉YuJia，曾奪下《超級偶像》第四屆總冠軍，以渾厚溫暖的嗓音詮釋流行抒情歌曲，並跨足戲劇、綜藝等領域。創作新人王郭家瑋則從《聲林之王3》受到矚目，展現出創作實力與舞台魅力。

率性歌姬閻奕格憑藉極具辨識度的嗓音與深厚歌唱實力，在音樂上不斷突破與嘗試。最後由超人氣第一男團Ozone成員林佳辰壓軸登台。兼具唱跳實力與創作才華的他，退伍後跳脫以過往熱血風格，以慵懶律動與細膩情緒展現音樂新面貌，為三天音樂派對注入滿滿能量。

11/8（日）由Ozone林佳辰演出。圖／台灣索尼音樂提供

11/8（日）由閻奕格演出。圖／台灣索尼音樂提供

排隊須知請注意 嚴禁夜排需完成闖關任務

講座與演唱會活動，每日均需要完成戶外闖關活動後，憑完成之闖關卡後才能兌換當日手環進入。講座活動後會進行清場，無法使用物品占位。每日入場手環款式不同，當日可憑手環重複入場。無法跨日入場，請重新參與闖關活動。

活動嚴禁直播、拍攝影片並發布於社群、禁止使用單眼相機、禁止踩高等，若經發現將會請您出場。活動嚴禁夜排，每日排隊準則為完成闖關任務後，才能開始排隊，活動相關資訊如有異動，請以主辦單位最新公告為準。主辦單位保留對本活動現場解釋、變更、調整的權利。

詳細活動資訊與最新消息，請持續關注《500輯》官方網站及Facebook、Instagram，一起在西門放慢步伐，感受小趴踢的大能量。

500小趴踢2026 日期：2026年11月6～8日（五至日） 室外場域時間：周五1700~2200、周六1200~2200、周日1200~1800 室內場域時間：周五1800~2200、周六1400~2200、周日1300~1800 地點：西門紅樓北廣場、西門河岸留言 主辦單位｜500輯 場地協力｜西門紅樓 永續合作｜統一超商好鄰居文教基金會、三小市集 指定合作｜yoxi、去趣 合作單位｜美國肉類出口協會、台新銀行、華元食品、義美生機

500小趴踢2026合作夥伴。圖／500小趴踢提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康