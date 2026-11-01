愛就是愛！Havaianas 彩虹公益系列自豪向前走

同志遊行由北到南，走出自己的色彩！

臺灣同志遊行於 10/31 登場後，臺中（11/14）、高雄（12/5）同志遊行也將陸續盛大舉行。而以百變造型為特色的巴西知名人字拖品牌哈瓦仕（Havaianas），向來重視多元共融文化，尤其 Pride 彩虹公益系列於 2020 年在全球推出至今已六年，結合「Love Is Love」（愛就是愛）的設計，讓消費者在日常走跳同時也能夠表達生活態度，本系列更實際參與公益合作，捐款國際平權組織支持 LGBTQIA+ 族群。

從彩虹旗到日常搭配，Havaianas「人人都可穿」價值演繹多元風格

彩虹旗自 1978 年誕生後，首次在美國舊金山同志驕傲大遊行上展示，後逐步成為全球 LGBTQIA+ 社群重要符號。同樣以繽紛色彩與自在風格聞名的 Havaianas，也將品牌「人人都可穿」（todo mundo usa）的理念延伸至「Pride 自豪」系列，融合彩虹元素與鮮明印花，呈現簡約及活潑兩種穿搭風格。無論是想參與彩虹主題活動或搭配流行服飾、旅行度假，都能輕鬆展現率性魅力。 Pride 系列拖鞋結合「LOVE IS LOVE」設計。

多元共融之路持續前行，讓愛的循環延續下去

Havaianas 品牌發表時即宣布擴大部分產品尺碼，讓電商選購不再以性別區分，並將 Pride 系列納入全年常態產品組合，透過持續性的公益合作，將銷售 7% 收益捐贈給國際平權組織 All Out。負責 Havaianas 臺灣品牌策劃團隊表示：「Pride 系列作為呈現個人時尚風格的單品之外，更希望透過穿搭傳遞尊重差異、擁抱多元文化的品牌精神。」「Love Is Love」不只是一句口號，更是需要持續守護的平等人權。

更多資訊請見 Havaianas 台灣官方網站。