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首爾名廚孫鍾元宣告新變革！一星餐廳L'Amant Secret實踐永續飲食

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「L'Amant Secret 」將盡可能減少使用肉類食材，轉而聚焦韓國當季海鮮、蔬菜與水果。圖／摘自IG（@jw.sson）
「L'Amant Secret 」將盡可能減少使用肉類食材，轉而聚焦韓國當季海鮮、蔬菜與水果。圖／摘自IG（@jw.sson）

由韓國人氣名廚孫鍾元（Son Jong-won）掌勺的首爾米其林一星法料餐廳「L'Amant Secret」，宣布調整料理方向，從今年秋季起，將盡可能減少肉類食材的使用，轉而聚焦韓國當季海鮮、蔬菜與水果，透過法式料理技法展現食材隨季節更迭的風味。這項改變不只是菜單內容的調整，也反映孫鍾元主廚對永續飲食的思考，期望從料理出發，探索更貼近自然的餐飲方式。

「L'Amant Secret」是法文的「秘密情人」之意，於2018年7月開幕，位於首爾明洞一帶的L'Escape飯店26樓，以法式技法演繹韓國在地食材，將季節特色融入餐桌。主廚孫鍾元於餐廳開幕當年回到韓國。2022年以現代手法詮釋韓國飲食文化的精緻料理餐廳「Eatanic Garden」開幕，同樣由孫鍾元主廚掌勺，持續探索韓國食材與當代料理的多元可能。

「L'Amant Secret 」自《米其林指南首爾》2021年版首次摘下一星後，截至2026年版已連續6年維持一星肯定。此次宣布調整菜單方向，則是餐廳在既有料理風格之外，進一步思考食材來源、季節性與永續價值。

孫鍾元表示，餐廳使用的每一項食材都來自自然，若沒有自然環境，也就不會有料理，更不會有 「L'Amant Secret」。因此，團隊希望從減少肉類使用開始，將更多心力投注於韓國當季海鮮、蔬菜與水果，重新發掘這些食材的風味與特色。

韓國三面環海、山林與田野交織，加上四季變化鮮明，擁有豐富多元的食材資源。不同季節帶來各異的風味與香氣，也為主廚提供持續創作的靈感。孫鍾元說：「『L'Amant Secret』希望進一步發掘韓國當季食材的魅力，更深入地呈現永續食材所蘊含的價值與自然之美。」

他強調，這次轉變並非單純替換菜單上的食材，而是重新思考人與自然的關係，以及料理未來可以走向何方。團隊相信，單一改變或許看似微小，但當這些行動逐漸累積，就有機會為餐飲產業與環境帶來更正面的影響。

從連續六年維持米其林一星，到主動調整食材使用方向，「L'Amant Secret 」正嘗試以不同方式延伸法式料理的表現形式。未來，餐廳將持續以韓國當季食材為核心，探索兼顧美味、季節特色與環境責任的料理可能，也邀請消費者一同參與這場朝向永續飲食文化的實踐。

孫鍾元主廚。圖／摘自IG（@jw.sson）
孫鍾元主廚。圖／摘自IG（@jw.sson）

首爾 餐廳 永續

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