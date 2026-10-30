拿坡里萬聖節優惠快閃3天！披薩買大送大490元、烤雞8塊209元

萬聖節聚餐優惠再添一波。拿坡里自30日起至11月1日推出為期3天的快閃活動，消費者憑指定活動截圖，即可享外帶新品大披薩買大送大，特惠價490元，加價99元再送一個夏威夷小披薩，合計589元就能帶走2個大披薩及1個小披薩，較原價現省581元起。此外，8塊烤雞特惠價209元的優惠也持續至11月12日。

拿坡里表示，此次萬聖節快閃活動須截圖拿坡里官方粉絲團或三商i美食卡APP的指定活動圖檔，並於結帳時出示，即可享有優惠。新品大披薩買大送大原價880元起，活動期間特惠價490元，消費者還可加價99元，購買原價290元的夏威夷小披薩。

以2個大披薩搭配1個夏威夷小披薩計算，原價合計1,170元起，活動期間只要589元，折扣約5折。夏威夷小披薩以鳳梨搭配火腿，主打鹹甜口味，鎖定萬聖節家庭聚餐及親友派對需求。

除了披薩優惠，拿坡里同步推出「雞會難得」烤雞促銷，組合包含6塊烤雞及2隻普羅旺斯烤雞翅，原價520元，特惠價209元，現省311元，優惠期間至11月12日。

拿坡里指出，萬聖節3天快閃期間，消費者若同時選購589元的披薩組合及209元的烤雞組合，合計798元，即可享有2個大披薩、1個小披薩及8塊烤雞，透過披薩與烤雞組合優惠，搶攻節慶聚餐商機。