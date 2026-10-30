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台南遠東香格里拉醉月樓 「尋蟹季」登場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
醉月樓「尋蟹季」精選紅蟳與青蟹，運用酒漬、熱炒、煨煮及清蒸呈現特色料理。台南遠東香格里拉／提供
醉月樓「尋蟹季」精選紅蟳與青蟹，運用酒漬、熱炒、煨煮及清蒸呈現特色料理。台南遠東香格里拉／提供

坐落於台南車站首排的台南遠東香格里拉飯店，位於38樓「醉月樓」中餐廳即日起至11月30日推出季節限定「尋蟹季」。主廚許忠賢嚴選膏黃豐腴的紅蟳與肉質飽滿的青蟹入饌，特別推薦結合上海熟醉蟹工法與在地楠西青梅的「楠西梅汁醉膏蟹」，以及香麻濃郁的「砂鍋上海香辣蟹」；歷年深受饕客喜愛的「膏蟹臘腸糯米飯」也同步登場。

「楠西梅汁醉膏蟹」取材自上海本幫菜經典的熟醉蟹做法，選用蟹膏飽滿的紅蟳，清蒸後浸入以花雕酒、台南楠西青梅汁、梅醬與冰糖調製的醬汁，冷泡一日，使酒香與梅韻逐漸滲入蟹肉。青梅的酸甜平衡蟹膏的豐厚，襯托紅蟳鮮美，為江南經典蟹饌增添在地特色。

另一道主廚推薦「砂鍋上海香辣蟹」，將青蟹切塊過油炸香，加入蔥、薑、蒜、辣椒及花椒大火快炒，再盛入鋪有筍乾的熱砂鍋。上桌揭蓋時辛香四溢，蟹肉鮮嫩帶著香麻辣勁，筍乾則吸收蟹汁與醬香，爽脆入味，呈現鹹、辣、麻、鮮交織的濃厚滋味。

每年「尋蟹季」必點的「膏蟹臘腸糯米飯」，以台式宴席經典糯米飯搭配紅蟳，將臘腸、香菇爆香後拌入糯米，再鋪上蟹膏飽滿的紅蟳一同蒸製。蟹膏與蟹汁隨蒸氣滲入米粒，融合臘腸鹹香與香菇香氣，糯米Q彈油潤，滋味豐厚。

其他秋蟹料理還包括以紅蟳搭配天麴豬、花菇及冬粉煨煮的「醉月膏蟹粉絲煲」；「花雕芙蓉蒸青蟹」以花雕酒蒸製青蟹，讓蟹汁與酒香融入下方的芙蓉蛋及寧波年糕，滑嫩蒸蛋搭配Q彈年糕；「紫蘇圓籠蒸青蟹」則以紫蘇葉清蒸青蟹，佐以青醋提味，襯托蟹肉的自然甘甜。

香格里拉 台南 上海

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