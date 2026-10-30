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搶萬聖節聚餐商機！台中親子餐旅館、飯店爭相辦變裝活動

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中沙鹿親子餐旅館「想窩11」10月31日將舉辦萬聖節活動，特別安排適合兩歲以下幼兒參加的「寶寶運動會」。圖／業者提供
台中沙鹿親子餐旅館「想窩11」10月31日將舉辦萬聖節活動，特別安排適合兩歲以下幼兒參加的「寶寶運動會」。圖／業者提供

台中沙鹿親子餐旅館「想窩11」，將在10月31日舉辦萬聖節活動，除常見的變裝走秀、魔術表演，還特別安排適合兩歲以下幼兒參加的「寶寶運動會」。台中福華大飯店同天也將在戶外文創園區壹心園舉辦「小草親子市集」，以魔法校園為主題，結合變裝走秀、手作體驗、趣味闖關、現場音樂演出與特色美食。

「想窩11」舉辦萬聖節活動，特別舉辦寶寶爬行大賽，分兩個組別，7個月至1歲1個月的嬰兒可以參加爬行大賽，1歲1個月至2歲的幼兒則能挑戰「寶寶搬搬樂」，晚間還有變裝走秀及魔術表演，活動開放親子家庭參與，每位報名費200元，包含100元想窩11館內餐券。

特別的是，下午4點至7點的公益臉部彩繪。孩子只要花50元，就能在臉上畫出充滿萬聖節氣氛的圖案，活動所得將全數捐贈慈善機構，讓孩子在體驗節慶樂趣的同時，也有機會參與公益。

台中福華大飯店將於10月31日下午1時30分在戶外文創園區壹心園舉辦「小草親子市集」，今年以「魔法返校日」為概念，邀請親子透過變裝與互動體驗參與節慶。現場除安排Live Music演出，並集結數十個風格品牌及美食攤位，免費入園，提供民眾假日休閒新選擇。

本次市集規劃「返校點點名」攤位闖關任務、「神秘巫師泡泡」遊戲體驗、「修女老師的密令」糖果驚喜，以及「奇幻實驗室」南瓜皂DIY等活動。其中，「魔法大變身—返校變裝走秀」將由上百組大小朋友化身魔幻角色與萬聖節人物，透過服裝、妝容及舞台表現，展現創意巧思。

另外，手作活動則由講師帶領親子製作南瓜皂，將萬聖節元素融入手作課程，增進親子互動，也讓參與者帶回具有節慶特色的作品。飯店館內各餐廳也同步推出節慶限定套餐、特調與甜點，搶攻萬聖節聚餐商機。

深耕台灣餐飲市場26年的北澤國際餐飲集團趕在年底前陸續改裝新店，位於台中市公益路的北澤壽喜燒，歷經改裝升級，已經重新開幕，全新門市以現代日式美學打造質感用餐空間，並提供日本和牛吃到飽方案，為消費者帶來全新的壽喜燒體驗。另緊鄰北澤壽喜燒的集團旗下日式定食品牌「樹太老」，也將於10月31日完成改裝、重新開幕。

台中福華小草親子市集深受台中地區親子歡迎。圖／台中福華大飯店提供
台中福華小草親子市集深受台中地區親子歡迎。圖／台中福華大飯店提供

台中沙鹿親子餐旅館「想窩11」10月31日將舉辦萬聖節活動，下午4點至7點有公益臉部彩繪。圖／業者提供
台中沙鹿親子餐旅館「想窩11」10月31日將舉辦萬聖節活動，下午4點至7點有公益臉部彩繪。圖／業者提供

台中福華大飯店10月31日將在戶外文創園區壹心園舉辦「小草親子市集」，結合變裝走秀活動。圖／台中福華大飯店提供
台中福華大飯店10月31日將在戶外文創園區壹心園舉辦「小草親子市集」，結合變裝走秀活動。圖／台中福華大飯店提供

位於台中市公益路的北澤壽喜燒，歷經改裝升級，已經重新開幕。圖／業者提供
位於台中市公益路的北澤壽喜燒，歷經改裝升級，已經重新開幕。圖／業者提供

萬聖節 親子 飯店 台中

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