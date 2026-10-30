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必勝客「小比薩＋炸雞買1送1」現省549元！Popeyes勁辣野莓雞腿堡登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客推出多款優惠方案，包括指定大比薩199元。圖／必勝客提供
必勝客推出多款優惠方案，包括指定大比薩199元。圖／必勝客提供

來自美國的「Popeyes」推出全新「勁辣野莓布里歐雞腿堡」，以布里歐麵包搭配雞腿排，再淋上深紅紫色的勁辣野莓醬，入口帶有莓果酸甜果韻，並帶有勁辣尾韻，碰撞出美式炸雞新風味，每份159元。Popeyes更推出全新「辣莓嗨醬」，適合搭配炸雞、鬆脆雞柳、雞翅或小鮮肉，為炸物增添豐富層次。其他還有「辣莓嗨醬雞柳豪享餐」、「辣莓嗨醬雞腿滿足餐」及「辣莓嗨醬派對餐」同步登場。另外飲品則有「檸檬莓凍氣泡飲」新上市，每杯65元。

即日起必勝客推出「雙11狂歡美食節」。人氣甜點「QQ球」推出全新口味「抹茶可可QQ球」，以抹茶融合巧克力，帶來豐富的風味感受。慶祝新品上市，「抹茶可可QQ球」限時買1送1，現省69元。

此外，11月23日前，「黃金玉米濃湯」、「小份雞軟骨」及「小比薩＋烤雞」組合，均享「買1送1」，現省49～549元。其他還有「大比薩199元」、「外帶大比薩半價再送烤雞」、「外帶火山大比薩半價再送可樂」等不同優惠方案。

「Popeyes」推出全新「勁辣野莓布里歐雞腿堡」、「辣莓嗨醬」。圖／Popeyes提供
「Popeyes」推出全新「勁辣野莓布里歐雞腿堡」、「辣莓嗨醬」。圖／Popeyes提供

必勝客推出全新口味「抹茶可可QQ球」。圖／必勝客提供
必勝客推出全新口味「抹茶可可QQ球」。圖／必勝客提供

炸雞 必勝客 雞腿

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