遠傳friDay影音「雙11狂歡月」影劇暢看買360天送360天！ 早鳥再抽大獎

遠傳friDay影音憑藉優質的獨家內容，持續帶動收視及會員訂閱表現，10月推出獨家韓綜《真男人的旅行法in台灣》表現亮眼，不僅延續《真男人的旅行法》第一季收視冠軍熱度，更一舉打破平台所有類別今年首周的收視人數紀錄，播出期間連續3周霸榜收視冠軍，不僅展現深耕韓綜的實力，也讓台灣的美食美景隨著節目播出吸引海外觀眾的矚目。

第二季《真男人的旅行法in台灣》延續第一季的風格，由知名韓星秋成勳、金鐘國及ZICO共同主持，3人之間真實、有趣的互動獲得廣大觀眾喜愛，除了榮登今年度遠傳friDay影音平台收視冠軍外，節目中更秀出第一季登上遠傳friDay影音收視排行榜的畫面。

節目組於今年6月來台拍攝，首站拍攝地點即選在遠傳總部，除了3位主持人與製作團隊驚喜現身，遠傳總經理井琪、娛樂事業營運長蔡俊榮以及百名同仁更到場應援，蔡俊榮代表遠傳送上充滿台灣味的「專屬宮廟背心」以及台灣特產，3位主持人收到後，直接在鏡頭前穿上宮廟背心繼續拍攝，透過實境旅程，向海外觀眾介紹台灣的美食、景點與人文。

迎接雙11盛典，遠傳friDay影音官網即日起至11月30日推出「雙11狂歡月」活動，首推影劇暢看「買360天送360天」、加贈24張單片券與價值1,263元的蘭蔻「速PRO雙星」保養組（小黑瓶5ml＋抗皺筆5ml）超優惠方案；另外還有「買180天送180天」、加贈24張單片券的優惠方案，活動期間周周抽蘭蔻保養組。搭配雙人共享帳號機制，1人買、2人用，每人每天只要不到2元，且片單與觀看紀錄互不干擾，揪伴申請最划算。上述活動贈品數量有限、送完為止。

即日起至11月12日（含）前購買上述指定雙11方案，再享早鳥抽大獎，共抽出價值14,380元的Nintendo Switch 2主機1名、及價值14,900元的Dyson Supersonic r™ HD17輕量吹風機2名。

●附註：詳細活動內容以官網公告為準。

遠傳friDay影音10月推出獨家韓綜《真男人的旅行法in台灣》，創下平台年度收視紀錄。圖／遠傳friDay影音提供

榮倉奈奈睽違12年再度主演電視劇《兄妹》，遠傳friDay影音獨家跟播中。圖／遠傳friDay影音提供

遠傳friDay影音官網即日起至11月30日推出「雙11狂歡月」買360天送360天超值方案，11月12日前再享早鳥抽大獎。圖／遠傳friDay影音提供