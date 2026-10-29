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1套180萬！大摩奧藝桶系列最終章登場 全球限量150套、全台僅數套

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
尚格酒業行銷總監張介怡於「大摩奧藝典藏展」，透過日本當代藝術家高野學（Manabu Takano）為「大摩奧藝桶藏系列 No.4－2026 馬德拉桶版」獨家創作的八幅藝術作品，詮釋生命的層層堆疊與時間淬鍊的藝術共鳴。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
尚格酒業行銷總監張介怡於「大摩奧藝典藏展」，透過日本當代藝術家高野學（Manabu Takano）為「大摩奧藝桶藏系列 No.4－2026 馬德拉桶版」獨家創作的八幅藝術作品，詮釋生命的層層堆疊與時間淬鍊的藝術共鳴。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌大摩（The Dalmore）再度攜手 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會，推出「大摩奧藝典藏展」，首度公開歷時四年打造的「奧藝桶藏系列」最終作「2026馬德拉桶版」。全球限量150套、全台僅有個位數字套數，每套建議售價180萬元，並結合日本當代藝術家高野學（Manabu Takano）的全新創作，展現威士忌熟成工藝與藝術創作對時間價值的共同追求。

大摩奧藝桶藏系列自2023年推出，陸續運用西班牙雪莉桶、葡萄牙波特桶及法國紅酒桶，探索不同橡木桶對酒液風味的影響。今年最終章攜手擁有逾兩百年歷史的葡萄牙酒莊Blandy's Madeira，推出30年、34年及45年三款珍釀，先經美國白橡木波本桶熟成，再轉入不同年份與風格的馬德拉酒桶完成熟成。

其中，30年酒款以柑橘、烘烤堅果與辛香調呈現明亮風味；34年酒款融合無花果、蜂蜜與香草太妃糖；45年酒款則展現深色果乾、巧克力橙皮與薑香。外盒由義大利佛羅倫斯精品皮件工坊AB Florence手工製作，以暖金赭色皮革結合旅行箱與展示盒設計，凸顯限量典藏的工藝細節。

此次展覽另一亮點，是藝術家高野學為大摩獨家創作的八幅畫作。他將人生中的失去、等待與希望轉化為藝術語彙，以象徵生命的兔子、代表安定的月亮及寓意希望的太陽，搭配層層堆疊的圓點，呈現生命經驗隨時間累積的痕跡。為紀念奧藝桶藏四年最終章，展期更推出限定典藏禮遇；凡購藏「大摩奧藝桶藏系列 No.4－2026 馬德拉桶版」乙組，即可一併珍藏一幅高野學為大摩獨家創作的油畫真跡，讓威士忌與當代藝術相互輝映，成就獨一無二的收藏體驗。

「大摩奧藝典藏展」於10月29日至11月2日在台北世貿一館 ART TAIPEI 2026 展出，邀請觀眾從酒液、器物到畫作，感受時間如何淬鍊出不同形式的珍稀價值。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尚格酒業董事長奚大寧（左）、行銷總監張介怡攜手將「大摩奧藝桶藏系列 — 2026 馬德拉桶版」，於2026 Art Taipei首度亮相，對全台藝術及威士忌愛好者公開揭示，大摩威士忌如藝術品般的收藏價值。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
尚格酒業董事長奚大寧（左）、行銷總監張介怡攜手將「大摩奧藝桶藏系列 — 2026 馬德拉桶版」，於2026 Art Taipei首度亮相，對全台藝術及威士忌愛好者公開揭示，大摩威士忌如藝術品般的收藏價值。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尚格酒業董事長奚大寧揭幕全球限量150套的「大摩奧藝桶藏系列 No.4－2026 馬德拉桶版」，為歷時四年的珍稀桶藏系列寫下最終篇章。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
尚格酒業董事長奚大寧揭幕全球限量150套的「大摩奧藝桶藏系列 No.4－2026 馬德拉桶版」，為歷時四年的珍稀桶藏系列寫下最終篇章。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北世貿一館 ART TAIPEI 2026 台北國際藝術博覽會－「大摩奧藝典藏展」。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台北世貿一館 ART TAIPEI 2026 台北國際藝術博覽會－「大摩奧藝典藏展」。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

全球限量150套的大摩奧藝桶藏系列最終篇章「大摩奧藝桶藏系列 No.4－2026 馬德拉桶版」。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
全球限量150套的大摩奧藝桶藏系列最終篇章「大摩奧藝桶藏系列 No.4－2026 馬德拉桶版」。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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