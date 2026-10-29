1套180萬！大摩奧藝桶系列最終章登場 全球限量150套、全台僅數套

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌大摩（The Dalmore）再度攜手 ART TAIPEI 台北國際藝術博覽會，推出「大摩奧藝典藏展」，首度公開歷時四年打造的「奧藝桶藏系列」最終作「2026馬德拉桶版」。全球限量150套、全台僅有個位數字套數，每套建議售價180萬元，並結合日本當代藝術家高野學（Manabu Takano）的全新創作，展現威士忌熟成工藝與藝術創作對時間價值的共同追求。

大摩奧藝桶藏系列自2023年推出，陸續運用西班牙雪莉桶、葡萄牙波特桶及法國紅酒桶，探索不同橡木桶對酒液風味的影響。今年最終章攜手擁有逾兩百年歷史的葡萄牙酒莊Blandy's Madeira，推出30年、34年及45年三款珍釀，先經美國白橡木波本桶熟成，再轉入不同年份與風格的馬德拉酒桶完成熟成。

其中，30年酒款以柑橘、烘烤堅果與辛香調呈現明亮風味；34年酒款融合無花果、蜂蜜與香草太妃糖；45年酒款則展現深色果乾、巧克力橙皮與薑香。外盒由義大利佛羅倫斯精品皮件工坊AB Florence手工製作，以暖金赭色皮革結合旅行箱與展示盒設計，凸顯限量典藏的工藝細節。

此次展覽另一亮點，是藝術家高野學為大摩獨家創作的八幅畫作。他將人生中的失去、等待與希望轉化為藝術語彙，以象徵生命的兔子、代表安定的月亮及寓意希望的太陽，搭配層層堆疊的圓點，呈現生命經驗隨時間累積的痕跡。為紀念奧藝桶藏四年最終章，展期更推出限定典藏禮遇；凡購藏「大摩奧藝桶藏系列 No.4－2026 馬德拉桶版」乙組，即可一併珍藏一幅高野學為大摩獨家創作的油畫真跡，讓威士忌與當代藝術相互輝映，成就獨一無二的收藏體驗。

「大摩奧藝典藏展」於10月29日至11月2日在台北世貿一館 ART TAIPEI 2026 展出，邀請觀眾從酒液、器物到畫作，感受時間如何淬鍊出不同形式的珍稀價值。

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尚格酒業董事長奚大寧（左）、行銷總監張介怡攜手將「大摩奧藝桶藏系列 — 2026 馬德拉桶版」，於2026 Art Taipei首度亮相，對全台藝術及威士忌愛好者公開揭示，大摩威士忌如藝術品般的收藏價值。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

尚格酒業董事長奚大寧揭幕全球限量150套的「大摩奧藝桶藏系列 No.4－2026 馬德拉桶版」，為歷時四年的珍稀桶藏系列寫下最終篇章。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北世貿一館 ART TAIPEI 2026 台北國際藝術博覽會－「大摩奧藝典藏展」。圖／尚格酒業提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康