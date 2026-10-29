SUPER JUNIOR-83z利特、希澈助陣！ momo購物網雙11推獨家滿額限定周邊

momo購物網今年首度邀請SUPER JUNIOR-83z利特、希澈擔任雙11活動大使，先前陸續曝光的《1111難忘》宣傳影片以兩人著名的「仁川大戰」、主打新歌主題為靈感發想，逗趣情節創造話題聲量。momo購物網今天（10月29日）舉辦2026《雙11 Super寵愛你》開跑記者會，宣布攜手逾萬家品牌，自11月1日起推出7大寵粉好康，其中也包括SUPER JUNIOR-83z多項限定周邊活動，粉絲快密切鎖定！

SUPER JUNIOR-83z利特、希澈擔任momo購物網《雙11 Super寵愛你》活動大使，推出專屬獨家滿額禮。11月1日單日消費滿1,111元，於指定時段完成登記，即可於11月8日至香堤大道活動攤位兌換活動大使限定小卡（每人每日限擇一時段登記一次，當日訂單限當日登記）；11月2日起消費滿額更陸續推出SUPER JUNIOR-83z雙人壓克力立牌組、SUPER JUNIOR-83z小卡飛吻款（附贈偶像小卡保護殼）、SUPER JUNIOR-83z給我墊墊雙人寵愛杯墊組、SUPER JUNIOR-83z相親相愛守護門牌等滿額登記限量好禮。上述所有贈品數量有限、送完為止。

momo購物網《雙11 Super寵愛你》暖身首日11月1日搶先推出「個人回饋最高送3,600」，單日累積消費滿4,000元，登記送111 mo點；消費滿5萬元享3.3% mo點回饋，上限高達3,600 mo點，同步祭出當日不限金額下單並完成登記，即可參加「NISSAN SENTRA MOMIJI初楓版」抽獎；11月10日至11月11日再加碼抽「NISSAN KICKS MOMIJI初楓版」。此外，momo購物網更準備了萬份滿額登記好禮，消費滿1,111元即可登記哈根達斯外帶迷你杯即享券；消費滿1萬元，則可從雅詩蘭黛絕美奢潤精萃唇膏、巴黎萊雅金致臻顏花蜜奢養膠原乳霜、正官庄高麗蔘燉雞精中，擇一登記限量好禮。

另有「雙日買加碼送200」活動，於11月1日及11月10日或11月11日指定雙日消費皆滿5,000元，符合資格並完成登記，即可加碼獲得200 mo點。以及「狂撒百萬驚喜」，11月1日至11月9日每日指定時段進站搶驚喜選一，有機會抱走全站88折券以及最高999 mo點。

今年雙11，momo購物網將彩色閱讀器納入滿額加購，11月1日至11月13日單日累積消費滿5,999元並完成登記，即有機會獲得7吋彩色momoBOOK電子書閱讀器999元專屬優惠券。

「組隊團戰」於11月2日至11月9日晚上8點前開放4至8人組隊，並於11月10日至11月11日累積消費。團隊至少4人且至少4人有消費，達指定門檻可享最高3.5% mo點回饋，團隊滿額回饋上限15,555 mo點；全隊消費滿30萬元，另享團隊加碼2,000 mo點，符合資格的主揪亦可獨享111 mo點。組隊活動與11月10日至11月11日個人回饋須擇一參加，消費者可依採買金額與親友需求選擇。

今年momo購物網雙11在取貨便利上也全面加碼，讓消費者不用為了湊運費傷腦筋。11月1日、11月10日、11月11日「mo店+」超取門檻首度下殺至最低99元起；即日起至11月13日「全站超取」不僅天天享190元免運，更祭出史上最豐富的滿額贈。7-ELEVEN取件除了不限金額贈5 mo幣外，單筆滿額再享大杯冰美式、御料小館X世界的山將夢幻雞翅、大冰拿或冰琥珀小葉奶茶；全家便利商店帶來益活雞甘味湖鹽烤翅、雞湯大叔指定粥款，指定日加碼義大利麵與排骨湯麵等滿額禮；搭配i郵箱享滿額最高回饋60 mo幣；萊爾富單筆滿額送特濃美式等。

商品陣容方面，momo購物網從不同採買需求出發，集結獨家商品與品牌優惠。廚房換鍋有momo獨家Tefal特福28公分不沾鍋雙鍋組，限時優惠價999元；智慧清潔則有momo獨家Roborock石頭科技Qrevo Edge2掃拖機器人，限時優惠價17,911元。旗艦手機Samsung Galaxy Z Fold8指定規格限時優惠價56,900元。

美妝保養推出SK-II青春露330ml送210ml組合，限時優惠價7,641元；日常補貨則有momo獨家舒潔抽取式衛生紙120包箱購組，限時優惠價1,569元，以及ARIEL 4D抗菌洗衣膠囊指定組合，限時優惠價1,299元。

此外，11月2日至11月9日momo購物網更推出「天天品類日」，每日精選不同主題品類推出優惠，並搭配美妝、保養與保健等滿額登記好禮；以及「天天滿額送好禮」，集結巴黎卡詩、理膚寶水、資生堂美髮、MAC等大牌美妝保養及保健良品輪番送。

●附註：上述所有活動詳細內容以官網、活動頁公告為準。

momo購物網《雙11 Super寵愛你》11月1日活動首日，祭出當日不限金額下單並完成登記，即可參加「NISSAN SENTRA MOMIJI初楓版」抽獎；11月10日至11月11日再加碼抽「NISSAN KICKS MOMIJI初楓版」。圖／momo購物網提供