台灣是重要市場 OPPO：會透過產品策略布局、差異化定價維持競爭力

OPPO Find X10系列今日正式在台灣推出，面對記憶體漲價帶來的影響，OPPO台灣市場總經理劉金指出，在售產品目前沒有調漲售價計畫，也沒有缺貨問題，主要透過內部策略性成本控管與差異化服務，讓消費者好入手。由於台灣是重要市場，會透過產品策略布局調整與差異化定價來維持競爭力。

OPPO Find X10系列搭載聯發科天璣9600系列晶片，以及全球第一款3顆2億哈蘇鏡頭，標準版Find X10預計11月2日全台通路開賣，OPPO Find X10系列預計11月7日全通路開賣。

劉金表示，「對OPPO而言，影像技術突破不只在於追求更高規格，更重要的是讓使用者真正感受到技術帶來改變，Find X10系列是OPPO影像實力最完整的一次展現。我們持續與哈蘇深化合作，致力於將專業影像美學帶入日常活。」

聯發科技資深副總經理徐敬全表示，「聯發科技與OPPO長期深化技術合作。全新Find X10 Pro Max搭載天璣 9600 Pro，以人工智慧（AI）原生架構與台積電2奈米製程，為高解析影像處理與AI創作提供強大算力，結合OPPO的影像創新實力與系統底層協同調校，展現雙方旗艦技術整合的深厚成果。」

由於記憶體價格持續上升，外界關心智慧型手機新品定價策略。劉金指出，OPPO定價考慮台灣消費者接受狀況，在官方自營通路、電信通路都有推出購機折抵方案，預估新推出的Find X10系列，新機銷售目標將較前代成長15-20%。

綜觀OPPO今年在台灣市場的整體營運表現，劉金指出，受到記憶體漲價影響，整體智慧手機市場銷量都有受到影響，銷量縮小、銷售額持續增長，今年台灣市占率穩中有升，銷售額、客單價都有顯著成長。雖然中國大陸另一手機品牌榮耀進入台灣市場，不過，OPPO品牌定位就是以中高階機種為重，相信用戶仍會因為產品力而再度續購。

展望明年，由於產業普遍預期記憶體漲價情勢將會延續到2028年，劉金指出，台灣對於OPPO而言是重要市場，將透過產品策略布局調整與差異化定價維持競爭力。