盧廣仲首度代言仕高利達！ 限定聯名特調「威味小隊長」台北限時登場

蘇格蘭威士忌品牌仕高利達（Scottish Leader），首度邀請歌手盧廣仲擔任品牌代言人，並推出全新品牌形象廣告，以他從音樂創作跨足戲劇等領域的經歷，詮釋「視野與眾不同」的品牌主張。除了透過影像呈現不同的人生選擇，品牌也攜手推出限定聯名特調「威味小隊長」，將品牌理念延伸至味覺體驗，從廣告到調酒，拉近威士忌與新世代消費者的距離。

面對台灣酒類市場的消費變化，仕高利達持續投入品牌經營，目前年銷量超過20萬箱，維持在調和威士忌市場的主要品牌之列。希威仕股份有限公司台灣分公司亞太區董事總經理張維揚表示，市場愈是變動，品牌愈需要確立長期方向，因此不會因短期波動而放慢在台灣的經營腳步，並希望透過持續溝通，讓消費者看見品牌主張背後的態度。

英商希威仕台灣分公司行銷總監范如萍指出，過去品牌透過音樂祭、酒吧聯名及多元體驗，降低消費者接觸威士忌的門檻；今年則希望從吸引消費者嘗試，進一步建立情感認同。盧廣仲從音樂出發，持續跨足不同領域、探索創作的可能，成為品牌選擇合作的原因。

談到「視野與眾不同」，盧廣仲以「如果那樣不行，就試試看這樣吧！」分享自己的處世態度。他認為，當原本的方法行不通，不妨換個角度思考，也許就能找到新的方向。這份不受既定框架限制的精神，也成為此次品牌廣告的核心訊息，並透過「當你看見自己，世界就會看見你」傳達自我探索的意義。

仕高利達 × 盧廣仲限定聯名特調「威味小隊長」，以仕高利達金牌威士忌為基底，融合伯爵茶、檸檬汁、蜂蜜與蜜桃，再以海鹽奶蓋收尾，交織茶香、果香與鹹甜層次。這款限定特調將於10月29日至11月29日在台北「Sleep No More」限時供應。

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仕高利達 × 盧廣仲限定聯名特調「威味小隊長」，將於10月29日至11月29日在台北「Sleep No More」期間限定登場。圖／希威仕提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣威士忌領導品牌仕高利達深化新世代溝通，首度邀請歌手盧廣仲擔任蘇格蘭威士忌品牌仕高利達代言人。圖／希威仕提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康