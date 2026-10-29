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雪莉桶熟成！格蘭路思15年登台 首戰舊金山世界烈酒大賽即獲金牌
蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭路思（The Glenrothes），推出全新15年單一麥芽威士忌，以完整雪莉橡木桶熟成工藝為核心，融合黑糖、香料、黑巧克力與果香等風味，呈現豐潤卻不厚重的口感。新酒款於2026年舊金山世界烈酒大賽（SFWSC）首次參賽即獲金牌，為品牌再添國際獎項肯定，即日起於全台授權通路上市。
創立於1879年的格蘭路思，酒廠位於蘇格蘭斯佩賽（Speyside）產區，長年以細膩、平衡的酒體風格為特色。品牌釀造從水源便講究細節，運用經天然岩層過濾的私有柔軟水源，搭配傳承百年的慢藝蒸餾工法，讓酒液與銅製蒸餾器充分接觸，保留明亮的花果香氣與細緻質地，也為後續橡木桶熟成奠定基礎。
此次登場的格蘭路思15年，以完整雪莉橡木桶熟成，並以初次使用的歐洲雪莉橡木桶為主。經過15年熟成，酒液呈現天然琥珀色澤，風味則由黑糖與香料氣息揭開序幕，伴隨榛果巧克力、糖漬橙皮及淡淡楓糖香。入口後，冰糖燉梨、黑巧克力、胡桃派、薑糖與柳橙果醬等滋味依序展開，甜香與辛香交織，口感圓潤而不顯厚重，尾韻則以溫暖香料氣息延續，呈現細緻悠長的層次。酒精濃度為43%。
除了酒液本身，格蘭路思也將設計美學延伸至瓶身與包裝。15年酒款採用現代簡約風格瓶身，搭配精緻旋轉式盒裝，從開盒、取酒到斟飲，都強調品酩過程的儀式感，無論日常獨飲、親友聚會或節慶送禮，都展現低調而講究的質感。
在國際競賽方面，格蘭路思15年於2026年SFWSC首度參賽即獲金牌；18年與25年酒款則連續三年獲得雙金牌，進一步取得白金級殊榮。此次15年新酒登台，也讓消費者能從不同熟成年份，體驗品牌以雪莉桶熟成與細緻蒸餾工藝交織而成的風味特色。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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