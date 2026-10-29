首間「吉伊卡哇大判燒店」插旗赤峰街！ 超可愛大判燒、2款周邊曝光了

粉絲們準備開買了！全台首間「吉伊卡哇大判燒台北店」（CHIIKAWA OBANYAKI in TAIPEI）」將於11月21日於中山捷運站商圈開幕。包括吉伊卡哇、小八貓、兔兔等人氣角色，通通將化身為現烤大判燒，現場還將販售造型吊飾、抱枕等週邊，適合粉絲蒐藏。

「吉伊卡哇大判燒台北店」店址位於中山商圈赤峰街。店內最大的特色，就是以吉伊卡哇、小八貓、兔兔為造型，現場製作出模樣可愛的大判燒，並提供奶油（吉伊卡哇）、紅豆（小八貓）、地瓜（兔兔）等3款口味，每顆95元。同時供應日月潭紅茶、金萱烏龍茶等2款飲品，透明瓶身上印有三位主角的俏皮臉蛋，每瓶90元。

針對粉絲，店內還提供有「吉伊卡哇大判燒造型抱枕」、「吉伊卡哇大判燒造型玩偶吊飾」，各為780、390元。業者預告，入店須至官方社群平台預約，大判燒每款每人限購2個，飲品每款每人限購2瓶，週邊商品每人限購1個。