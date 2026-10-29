滿額抽「老乾杯和牛拼盤」現賺2398元！ 乾杯「4款NFC料理吊飾」帶著走

乾杯集團自11月2日至11月30日期間，串連旗下8大品牌、全台逾50間門店，限時打造2026感謝祭活動，推出「滿千刮刮樂」，有機會獲得老乾杯和牛拼盤，中獎率100%，另外還有「NFC迷你美食吊飾」，讓粉絲把炸牛排三明治、鹽蔥牛舌帶著走。

活動期間於門店單筆消費滿1,000元，並加入乾杯集團會員，即可獲得電子刮刮卡1張。最大獎為老乾杯「和牛盛合特選牛排拼盤雙人份」，一次可品嚐七種日本和牛部位，價值2,398元。另有乾杯「商業午餐－和牛炎肉與和牛超薄切雙人份」、黑毛屋「標準日本和牛季節鍋」，以及牛舌佑介「上選牛舌定食」等各式人氣餐點，中獎率100%。

感謝祭也將人氣料理縮小化身隨身小物。自11月16日起，推出4款限量「NFC迷你美食吊飾」，包括乾杯「鹽蔥牛舌」、老乾杯「炸牛排三明治」、黑毛屋「博多風摩滋鍋」及「紐約客牛排」，不僅可隨身佩掛，吊飾並內建NFC感應功能，手機靠近即可快速連結品牌訂位，兼具趣味與實用性。採盲袋形式，加購價79元，亦可用會員點數50點兌換，每款限量500個。

乾杯將人氣料理縮小，推出4款限量「NFC迷你美食吊飾」。圖／乾杯集團提供